8 мая
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Жизнь

Шишки вареные, колесо крученое, ремонт недоделанный. Как время и люди превратили Аптекарский сад в парк «Центральный»

Когда-то в Барнауле выращивали редкие растения из Китая и Горного Алтая и не только, а семена поставляли в Москву. Потом Аптекарский сад стал парком, в нем появились аттракционы, кинотеатры и даже колесо обозрения.

Аптекарский сад, ныне парк "Центральный", дата фото не указана.
Аптекарский сад, ныне парк "Центральный", дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Аптекарский сад (точнее, огород) появился в Барнауле по инициативе штаб-лекаря Семена Шангина в 1795 году. В нем выращивали лекарственные растения, и здесь же изготавливали медицинские препараты для предотвращения эпидемий. Само предложение о создании такого огорода упоминается в указе Горной экспедиции Колыванской губернии в 1790 году:

«…от цинготной болезни больным назначать: хрен, чеснок, лук, клюкву, капусту и свеклу квашеную, пиво с хреном и сосновыми шишками вареное... А потому как означенные травы и коренья, также и другие полезные как шалфей, ромашку, мяту, и что только можно под присмотром медицинских служителей в госпитальном огороде и садах разводить и запасаться в удобное время».

  • Шангин выращивал в саду около 400 видов лекарственных растений.
  • Сад примыкал к Заводскому двору, его расположение в общественном центре — характерная примета того времени. Вход в сад находился со стороны улицы Петропавловской (сейчас ул. Ползунова).
Аптекарский сад, ныне парк &quot;Центральный&quot;, дата фото не указана.
Аптекарский сад, ныне парк "Центральный", дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
План Барнаула 1956 года.
План Барнаула 1956 года.
Кварталы Горного города
  • Шангин культивировал в саду дикорастущие растения из Горного Алтая и Китая, пишет «Вечерний Барнаул». В 1800 году штаб-лекарь обустроил оранжерею для теплолюбивых растений. И да — сад Барнаула снабжал семенами ботанический сад в Москве, а позже всю Сибирь.
  • При Петре Фролове Аптекарский сад стал Ботаническим, а его аллеи — местом для «гуляний». Тогда, в начале ХIХ века, по всей России появлялись общественные сады «для гуляний и публичных развлечений».
  • Парком сад стал в 1886 году. Теперь здесь проходили народные праздники и представления драматического кружка, основанного Александром Лесневским. В будние дни проход в парк был бесплатным, а в выходные стоил от 3 до 10 копеек.
Колесо обозрения в парке &quot;Центральный&quot;.
Колесо обозрения в парке "Центральный".
Барнаул. Юбилейные даты
  • В конце 1940-х в парке играл духовой оркестр, были аттракционы, танцплощадка и летний кинотеатр, а зимой здесь заливали каток.
  • В 1961 году в “Центральном" появилось колесо обозрения.
  • К 2015 году парк был в плохом состоянии: полусгнившие аттракционы, ржавчина, покрытая краской, завалившийся забор. Мост через Барнаулку закрыли для посещения.
  • Сейчас “Центральный” ремонтируют: на реконструкцию в 2023 году выделили 123,7 млн рублей. В парке планируют построить водопровод, канализацию, провести освещение и видеонаблюдение, а также обновить фонтан.

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