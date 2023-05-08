Шишки вареные, колесо крученое, ремонт недоделанный. Как время и люди превратили Аптекарский сад в парк «Центральный»

Аптекарский сад (точнее, огород) появился в Барнауле по инициативе штаб-лекаря Семена Шангина в 1795 году. В нем выращивали лекарственные растения, и здесь же изготавливали медицинские препараты для предотвращения эпидемий. Само предложение о создании такого огорода упоминается в указе Горной экспедиции Колыванской губернии в 1790 году:

«…от цинготной болезни больным назначать: хрен, чеснок, лук, клюкву, капусту и свеклу квашеную, пиво с хреном и сосновыми шишками вареное... А потому как означенные травы и коренья, также и другие полезные как шалфей, ромашку, мяту, и что только можно под присмотром медицинских служителей в госпитальном огороде и садах разводить и запасаться в удобное время».