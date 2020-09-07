Школьник записал обращение к главе региона: «Где логика? Все через забор лазят!»

В Бурятии четвероклассник записал видеообращение к главе республики Алексею Цыденову, сообщает паблик « Весь Улан-Удэ ».

Мальчик не может понять логику властей, которые открывают одни объекты, но при этом держат закрытыми другие места отдыха — из-за опасности распространения коронавируса.

Это приводит к тому, что одни места пустуют, а в других народ собирается толпами. К примеру, в парке «Юбилейный» закрыта Водяновская площадка и скейтпарк, такая же история в парке имени Орешкова.

«Алексей Самбуевич, где логика? В парке Орешкова миллион детей на площадке, а в скейт-парке — ноль, практически. Все через забор лазят, велики таскают. Хоть до холодов покататься там», — обращается мальчик к руководителю республики и администрации города.

В итоге дети, чтобы попасть в любимые места, перелазят через заборы, лезут под под ними и через прутья, перекидывают скейты, самокаты и велосипеды.

Местные жители обеспокоены тем, что дети рискуют упасть, застрять или даже повиснуть на каком-нибудь заборе.

«Очень хочется попрыгать, побегать, покататься, потренироваться! Впустите нас пожалуйста!» — требовательно попросил школьник.

Ранее в Алтайском крае смягчили ковидные ограничения и дали добро на работу кино, театров и спортобъектов.