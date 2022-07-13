Школьники из Барнаула победили в первенстве России по радиоспорту

С победой вернулись из Санкт-Петербурга воспитанники барнаульского спортивно-технического клуба «Радист» Варвара Гладилова и Дмитрий Перебоев . Вместе с ними на первенстве России по радиоспорту побывал тренер Геннадий Ясков . С билетами на самолет ему и детям помогли в региональном отделении «Единой России». О своей поездке юные спортсмены рассказали заслуженному мастеру спорта России по лыжным гонкам, многократному призеру Паралимпийских игр, председателю комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяне Ильюченко .

Встреча состоялась в региональной общественной приемной партии, куда в мае Геннадий Ясков обратился к секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Романенко.

Педагог дополнительного образования в свои 84 года продолжает заниматься с детьми. Он рассказал, что год назад команда Алтайского края заняла первое место в первенстве России по радиоспорту. Юные радисты из Барнаула успешно участвуют в международных соревнованиях в составе сборной страны. Но финансирование этого вида спорта в регионе сокращается. Если в прошлом году радистам выделяли из краевого бюджета 250 тысяч рублей, то в этом году всего 100 тысяч. В апреле Геннадий Ясков возил детей на всероссийские соревнования в Наро-Фоминск, средств на поездку в Санкт-Петербург в распоряжении радистов почти не оставалось.

«Региональное отделение „Единой России“ поможет вам с покупкой билетов. Скоростная радиотелеграфия — технический вид спорта, помогающий развивать повышенное внимание, тренировать память и скорость мышления. В век засилья гаджетов этого очень не хватает нашим детям. Поэтому партия готова поддержать энтузиастов, прививающих подрастающему поколению любовь к радиоспорту», — пообещал тренеру в ходе личного приема Александр Романенко.

В результате десятиклассница Варвара Гладилова заняла первое место в первенстве России по скоростной радиотелеграфии среди юниорок. Она также привезла из Санкт-Петербурга диплом победительницы всероссийской олимпиады по радиотехническим дисциплинам министерства просвещения. Пятиклассник Дмитрий Перебоев стал вторым в своей возрастной категории. Всего в соревнованиях участвовали 70 детей из 17 регионов.

Теперь Варвара в составе сборной должна отправиться на чемпионат мира по скоростной радиотелеграфии, который пройдет в Сербии в сентябре.

«Не так много осталось у нас международных соревнований. Хочется, чтобы они состоялись, и у Варвары все получилось. Она кандидат в мастера спорта, занимается скоростной радиотелеграфией шесть лет под руководством Геннадия Яковлевича. Девочка дважды представляла нашу страну на чемпионате мира, занимала второе и третье места. Пора вернуться домой с абсолютной победой», — сказала Татьяна Ильюченко.

Она рассказала детям о своем спортивном пути, показала многочисленные награды, вручила Геннадию Яскову благодарственное письмо, а всем участникам встречи — подарки от регионального отделения «Единой России».