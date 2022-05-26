26 мая
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Жизнь

Школьники из Барнаула рекомендованы к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний

МТС подводит итоги предварительных онлайн-прослушиваний на актерский факультет ГИТИСа, которые прошли для абитуриентов Урала 19−20 мая в рамках проекта «Поколение М». В конкурсе приняли участие и ребята из других регионов: организаторы решили не делать ограничений и дать возможность проявить себя всем желающим. В число лучших по результатам испытаний вошли двое ребят из Барнаула — Софья Ларионова и Григорий Нечаев.

Софья Ларионова.
Софья Ларионова.
Фото: пресс-служба компании МТС

Онлайн-прослушивания провел преподаватель ГИТИСа, актер театра и кино Алексей Калинин. По итогам онлайн-кастинга были отмечены 28 человек, среди них — двое наших земляков. Им зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. В рамках онлайн-прослушиваний все конкурсанты также смогли принять участие в мастер-классе, на котором рассказали о требованиях для поступления, выборе репертуара, мастерах, набирающих учеников, сроках приемной кампании.

«Я всегда смотрела на артистов с огромным восхищением — сказка театра просто завораживала меня. Поэтому желание получить профессию мечты превратилось в цель — стать тем самым человеком, который может донести со сцены до зрителя определенную мысль и тем самым изменить мир в лучшую сторону. Очень благодарна проекту „Поколение М“ за предоставленную возможность абитуриентам со всей России приблизиться к своей мечте — учиться в одном из лучших учебных театральных заведений страны ГИТИС. Буду дальше двигаться к своей цели и желаю всем ребятам успехов!», — делится планами Софья.

Григорий Нечаев.
Григорий Нечаев.
Фото: пресс-служба компании МТС

«Сейчас я учусь в одиннадцатом классе, готовлюсь к выпуску. На ГИТИС я нацелен серьезно: занимаюсь в театральной студии Молодежного театра Алтая, много репетирую и верю, что все получится. Благодарен организаторам проекта „Поколение М“ за возможность попробовать силы в онлайн-прослушивании и набраться опыта», — поделился впечатлениями Григорий.

У талантливых барнаульцев, мечтающих о сцене, есть еще один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». Дети от 15 до 18 лет из любого уголка страны, в том числе из Алтайского края, могут посмотреть онлайн мастер-классы с мастерами проекта на сайте pokolenie.mts.ru и снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении до 31 мая 2022 года, а запись загрузить на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео и авторам лучших будет зачтено прохождение первого тура прослушиваний на выбранный факультет, и предложено очное участие сразу во втором туре. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.

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