26 апреля
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Жизнь

Школьников без сменки заставляли мыть на входе обувь в тазу

В Иркутской области в школьниках решили воспитать чистоплотность — пришедших без сменной обуви заставляли мыть обувь на крыльце в тазиках.

Тазы на крыльце школы.
Тазы на крыльце школы.
vk.com/live_irkutsk

В сообществе «Я живу в Иркутске» написали, что «в одном тазу моется разная обувь, а моют дети эту обувь голыми руками», в результате один ребенок «подцепил инфекционное заболевание».

В школе объяснили, воду в тазики наливали теплую и постоянно ее меняли, а детям выдавали одноразовые перчатки. И все это временный воспитательный прием, рассчитанный на старшеклассников, которые не носят сменку.

Также помыть уличную обувь в тазах могут дети из малообеспеченных семей, у которых нет сменной обуви или дети из СНТ, где нет асфальтированных дорог, пишет МК-Байкал.

«Это решение коллектива совместно с родительским комитетом. Целый день в этой обуви, плюс дышать этой пылью, которую они натопчут, поэтому в поддержание чистоты приняли такое решение. Это было только несколько дней. Оказалось даже, что некоторые ребята восприняли это хорошо, что есть одни красивые кроссовки, и тут дают возможность их помыть и зайти, на ура восприняли. Но мы не все такие, всем не угодишь», — прокомментировали «Подъему» в школе.

Ранее замдиректора школы в Хабаровске вырвал клок волос у девятиклассницы из-за сменки.

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