7 октября 4°C
﻿
Жизнь

Шквал магнитных бурь обрушится на Землю в октябре. Дни космического шторма

В течение всего октября магнитные бури будут накрывать нашу планету, пишет pronedra.ru. У метеозависимых людей начнется самый неблагоприятный период.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

7 октября с 15.00 по московскому времени уровень магнитных возмущений приблизится к двум баллам и продержится на такой отметке следующие два дня, пишет kurer-sreda.ru.

10 октября — ожидается сильная магнитная буря, поэтому в течение дня не рекомендуется принимать активные действия, физически перетруждаться. В этот день метеозависимым людям нужен отдых.

18 — 24 октября — шквал магнитных бурь. Самыми мощными они будут 22 числа. Это опасный период для всех, у кого проблемы со здоровьем — физическим и психическим.

29 октября — слабая магнитная буря. Даже человек с метеозависимостью легко ее переживет.

30 октября — геомагнитные колебания будут затяжными, повлияют на биополе человека. Для кого-то этот день будет вполне удачным, для кого-то — неоднозначным.

31 октября — магнитные бури слабой силы, которые практически не повлияют на состояние человека.

Как отражаются на организме

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы, а потому лишние неврозы вам ни к чему. В неблагоприятные дни увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов.

Диета

Метеозависимым рекомендуют нормализовать диету — отказаться от употребления жареного, мучного и жирного, исключить из рациона алкоголь, кофеин и сладости, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Сияние и техника

Из строя может выходить точная техника.

Солнечные частицы могут вызвать полярные сияния. А также привести к поломке орбитальные спутники или повредить электросети на планете.

Также в октябре будет несколько неблагоприятных дней — 8, 11, 15 — 20, 29 и 30.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость