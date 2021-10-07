Шквал магнитных бурь обрушится на Землю в октябре. Дни космического шторма

В течение всего октября магнитные бури будут накрывать нашу планету, пишет pronedra.ru. У метеозависимых людей начнется самый неблагоприятный период.

7 октября с 15.00 по московскому времени уровень магнитных возмущений приблизится к двум баллам и продержится на такой отметке следующие два дня, пишет kurer-sreda.ru.

10 октября — ожидается сильная магнитная буря, поэтому в течение дня не рекомендуется принимать активные действия, физически перетруждаться. В этот день метеозависимым людям нужен отдых.

18 — 24 октября — шквал магнитных бурь. Самыми мощными они будут 22 числа. Это опасный период для всех, у кого проблемы со здоровьем — физическим и психическим.

29 октября — слабая магнитная буря. Даже человек с метеозависимостью легко ее переживет.

30 октября — геомагнитные колебания будут затяжными, повлияют на биополе человека. Для кого-то этот день будет вполне удачным, для кого-то — неоднозначным.

31 октября — магнитные бури слабой силы, которые практически не повлияют на состояние человека.

Как отражаются на организме

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы, а потому лишние неврозы вам ни к чему. В неблагоприятные дни увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Солнце. unsplash.com

Возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов.

Диета

Метеозависимым рекомендуют нормализовать диету — отказаться от употребления жареного, мучного и жирного, исключить из рациона алкоголь, кофеин и сладости, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Сияние и техника

Из строя может выходить точная техника.

Солнечные частицы могут вызвать полярные сияния. А также привести к поломке орбитальные спутники или повредить электросети на планете.

Также в октябре будет несколько неблагоприятных дней — 8, 11, 15 — 20, 29 и 30.