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Жизнь
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Шнуров едко ответил в стихах Пригожину, который оскорбил фанатов «Ленинграда»

Сергей Шнуров опубликовал в instagram стихотворение, где в ироничной форме ответил продюсеру Иосифу Пригожину, который нелестно высказался о фанатах группировки «Ленинград». Шнуров сравнил свое творчество с песнями супруги Пригожина, певицы Валерии, пишет РИА Новости.

Шнуров и Слепаков
Шнуров и Слепаков
youtube.com

Ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» Иосиф Пригожин раскритиковал то, что Шнуров в своих песнях матерится. Продюсер высказался и о поклонниках «Ленинграда», кричащих неприличные слова вслед за музыкантом.

Шнуров в ответ иронично «извинился» перед Пригожиным:

«По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию», — написал Шнуров.

2 декабря Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Певец отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.

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