Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
43

«Нам государство не должно — и точка». Шнуров посвятил стих свердловской чиновнице

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвящённое главе Департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких. Ранее чиновница сделала резонансное заявление о том, что «государство ничего не должно детям и молодежи».

Шнуров и Слепаков
Шнуров и Слепаков
youtube.com

В своем стихотворении Сергей Шнуров поблагодарил «вещую Ольгу» за прямоту. «То пот течет — или блестит слеза ли? Миг откровения не будет долгим. Ну, наконец-то все, как есть, сказали. За прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно — и точка. Мы — биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, мы ни к чему вообще-то родились».

Напомним, на днях в сети распространилась видеозапись общения Ольги Глацких с молодежью — чиновница заявляет: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Высказывание вызвало общественное осуждение, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности.

Днем ранее Сергей Шнуров написал нецензурный стих об изнасиловании дознавателя в Уфе, в котором сравнил фигурантов дела с животными.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка