В своем стихотворении Сергей Шнуров поблагодарил «вещую Ольгу» за прямоту. «То пот течет — или блестит слеза ли? Миг откровения не будет долгим. Ну, наконец-то все, как есть, сказали. За прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно — и точка. Мы — биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, мы ни к чему вообще-то родились».
Напомним, на днях в сети распространилась видеозапись общения Ольги Глацких с молодежью — чиновница заявляет: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Высказывание вызвало общественное осуждение, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности.
Днем ранее Сергей Шнуров написал нецензурный стих об изнасиловании дознавателя в Уфе, в котором сравнил фигурантов дела с животными.