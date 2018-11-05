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Жизнь
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Шнуров написал нецензурный стих об изнасиловании дознавателя в Уфе

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в Instagram опубликовал стих, посвященный делу об изнасиловании девушки-дознавателя в отделении полиции Уфы.

Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске.
Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске.
Ирина Баенкова

Шнуров говорит, что «не верит своим глазам», и сравнивает фигурантов дела с животными. «Что за люди? Чисто звери», — пишет музыкант.

Ранее сообщалось, 23-летнюю девушку изнасиловали в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Следком возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников МВД. Мужчин подозревают в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя. Уголовное дело возбудили по двум статьям — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

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