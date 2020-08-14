Шнуров не стал особо распыляться и написал маленький стих про забастовку на «БелАЗе»

Поводом для очередных рифм стала забастовка на белорусском предприятии «БелАЗ». Поэзию дополняет видео с толпой рабочих, которые кричат «уходи!» и «не хотим!»
Все проблемы наружу вылазят,
Если их двадцать лет не решали.
Забастовка, теперь на Белазе.
Лукашенко поддержка большая!
Вышли сотни людин,
И кричат как один,
Уходи!
Уходи!
Уходи!
По данным местных СМИ, несколько сотен человек приостановили работу и вышли с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино, где расположено предприятие.
В пресс-службе завода, на котором выпускают крупнейшие в мире карьерные самосвалы, сообщили, что никакой забастовки нет и производство не останавливалось.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко набрал 80,23%. После начались акции протеста против «фальсификаций», в ходе которых пострадали сотни людей.
Ранее белорусские СМИ попросили помощи у российских коллег, поскольку, как они отметили, «в стране геноцид мирных граждан».