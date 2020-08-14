Белорусские СМИ просят помощи у российских коллег: «В стране геноцид мирных граждан»

«Уважаемые российские коллеги-журналисты, дорогие российские читатели, в этот сложный и очень важный для нашей страны период мы призываем к вашей солидарности и хотим поделиться информацией о происходящем.
Профессиональное сообщество белорусских издателей региональной прессы обращает ваше внимание на происходящее в нашей стране за последние месяцы — от начала президентской избирательной кампании и уже четвертый день после ее проведения.
Весь период электоральной кампании 2020 года по выборам президента массово нарушались права журналистов и СМИ. Это является грубым нарушением свободы слова, принципов гласности и открытости избирательного процесса.
Уже более 5000 человек подверглось задержаниям, угрозам и избиениям со стороны правоохранительных органов и спецслужб — только со времени основного дня голосования 9 августа. Есть факт применения табельного оружия против мирного населения.
Нас, издателей региональной прессы Беларуси, волнуют не только судьба сотрудников, права журналистов и наше профессиональное будущее, но и судьба читателей, населения страны, которая уже четвертый день живет на грани гражданской войны. Журналисты изданий, которые мы представляем, отстаивают наши конституционные права, право населения знать правду о происходящем в стране.
Мы призываем власти прекратить нарушение прав журналистов и СМИ, а тем более насилие против журналистов, а также и граждан, высказывающих протест мирным путем.
Мы призываем мировую общественность отреагировать на происходящее в Беларуси, поддержать белорусский народ всеми возможными способами.
Мы требуем установления и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ.
Мы требуем освободить задержанных ни в чем не повинных людей, остановить насилие в стране и „разгоны-хапуны“, по сути геноцид мирных граждан, несогласных с результатами выборов. Привлечь к ответственности тех, кто позволяет это делать, и взыскать с них нанесенный моральный и материальный ущерб людям и хозяйствам регионов.
Мы требуем освободить всех задержанных журналистов и привлечь к ответственности тех, кто препятствовал и препятствует им заниматься профессиональной деятельностью.
Мы требуем обеспечить соблюдение законности по свободе доступа к информации и прекратить тенденциозное освещение событий в стране через госСМИ, клевету, навешивание „ярлыков“ и разжигание национального конфликта».
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко набрал 80,23%. После начались акции протеста против «фальсификаций».
Силовики уже несколько дней разгоняют людей светошумовыми гранатами, резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Пострадали сотни людей.
За это время задержали 68 журналистов, причем одним из первых забрали автора фильма о женщинах Лукашенко — его не могли найти несколько дней.
Проблему со свободой слова ранее признал глава МВД Белоруссии, который извинился перед «попавшими под раздачу».
Накануне власти приказали силовикам не избивать журналистов, поскольку на акциях работают также иностранные СМИ, аккредитованные при МИД.
Белорусские журналисты требуют прекратить нарушение прав людей и освободить задержанных коллег.
Ранее телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Лукашенко «отдал приказ» избивать и расстреливать свой народ.