Белорусские СМИ просят помощи у российских коллег: «В стране геноцид мирных граждан»

«Уважаемые российские коллеги-журналисты, дорогие российские читатели, в этот сложный и очень важный для нашей страны период мы призываем к вашей солидарности и хотим поделиться информацией о происходящем.

Профессиональное сообщество белорусских издателей региональной прессы обращает ваше внимание на происходящее в нашей стране за последние месяцы — от начала президентской избирательной кампании и уже четвертый день после ее проведения.

Весь период электоральной кампании 2020 года по выборам президента массово нарушались права журналистов и СМИ. Это является грубым нарушением свободы слова, принципов гласности и открытости избирательного процесса.

Уже более 5000 человек подверглось задержаниям, угрозам и избиениям со стороны правоохранительных органов и спецслужб — только со времени основного дня голосования 9 августа. Есть факт применения табельного оружия против мирного населения.

Нас, издателей региональной прессы Беларуси, волнуют не только судьба сотрудников, права журналистов и наше профессиональное будущее, но и судьба читателей, населения страны, которая уже четвертый день живет на грани гражданской войны. Журналисты изданий, которые мы представляем, отстаивают наши конституционные права, право населения знать правду о происходящем в стране.

Митинг в Республике Беларусь. instagram.com/tutbylive

Мы призываем власти прекратить нарушение прав журналистов и СМИ, а тем более насилие против журналистов, а также и граждан, высказывающих протест мирным путем.

Мы призываем мировую общественность отреагировать на происходящее в Беларуси, поддержать белорусский народ всеми возможными способами.

Мы требуем установления и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ.

Мы требуем освободить задержанных ни в чем не повинных людей, остановить насилие в стране и „разгоны-хапуны“, по сути геноцид мирных граждан, несогласных с результатами выборов. Привлечь к ответственности тех, кто позволяет это делать, и взыскать с них нанесенный моральный и материальный ущерб людям и хозяйствам регионов.

Мы требуем освободить всех задержанных журналистов и привлечь к ответственности тех, кто препятствовал и препятствует им заниматься профессиональной деятельностью.

Мы требуем обеспечить соблюдение законности по свободе доступа к информации и прекратить тенденциозное освещение событий в стране через госСМИ, клевету, навешивание „ярлыков“ и разжигание национального конфликта».