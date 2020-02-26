Шнурова предложили окружить почетом и бесплатно катать на трамвае в Красноярске

Жил я раньше без почета:

Песни пел, стихи писал,

Да и щас пишу я че-та,

За трамвай плачу я сам.

В Красноярске, выше крыши

Черная река течет.

Гражданам, что гарью дышат,

Не поможет мой почет.

Говорю, как с корешами.

На одном все корабле.

Так проблемы не решают,

Так уводят от проблем.