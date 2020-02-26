Шнурова предложили окружить почетом и бесплатно катать на трамвае в Красноярске

Напомним, ранее Шнуров написал два стихотворения в адрес властей региона и города по поводу «черного неба» и смога, от которого задыхаются местные жители.
В ответ на это губернатор Александр Усс пообещал Шнурову звание почетного жителя города при условии, если ему удастся улучшить экологическую обстановку, пишет «Проспект мира».
Статус почетного жителя Красноярска даст Шнурову право на некоторые льготы, в том числе и право на бесплатный проезд в трамвае.
На предложение Усса Шнуров ответил новыми стихами, рассказав, что в трамвае может сам заплатить, а его почетный статус не поможет жителям города.
Жил я раньше без почета:
Песни пел, стихи писал,
Да и щас пишу я че-та,
За трамвай плачу я сам.
В Красноярске, выше крыши
Черная река течет.
Гражданам, что гарью дышат,
Не поможет мой почет.
Говорю, как с корешами.
На одном все корабле.
Так проблемы не решают,
Так уводят от проблем.
Ранее стало известно, что российский журналист Алексей Пивоваров приехал в Красноярск, где он планирует снять фильм про «черное небо» для своего проекта «Редакция».