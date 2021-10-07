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Жизнь

Шойгу наказал военных, отправивших роту караула на церемонию венчания Романовых

Министр обороны РФ наказал военных, ответственных за отправку военнослужащих для участия в церемонии венчания потомка династии Романовых в Санкт-Петербурге.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

В Исаакиевском соборе состоялась церемония, в которой приняли участие гвардейцы Преображенского полка.

«По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны», — цитирует источника в ведомстве РИА «Новости».

В Западном военном округе было начато служебное расследование по факту участия роты почетного караула в церемонии венчания Георгия Романова и Ребекки Беттарини, пишет Газета.Ru. Это первое со времен революции венчание потомка династии Романовых.

Жених и невеста

Георгий Романов родился и вырос за рубежом. Работал в Еврокомиссии, Европарламенте, оказывал посреднические услуги российским компаниям. Был советником в «Норникеле».

С 2017 года живет в Москве и занимается благотворительными фондами.

Арендует в Москве квартиру недалеко от Кремля.

Его избранница — дочь посла Италии в Бельгии. Работала в разных сферах — от аэрокосмической до литературной. Недавно перешла в православную веру под именем Виктории Романовны и выучила русский.

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