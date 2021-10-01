Королевичи и Фаберже: в Исаакие пройдет венчание потомка династии Романовых

Потомок династии Романовых Георгий Михайлович Романов и его избранница Ребекка Беттарини — дочь дипломата, православное имя которой — Виктория Романовна, 1 октября венчаются в Санкт-Петербурге в присутствии нескольких сотен гостей из-за границы и России. Это первое со времен революции венчание потомка династии Романовых.

В числе приглашенных, по данным «Фонтанки», около 50 представителей королевских фамилий.

30 сентября во Владимирском дворце, (до революции это была резиденция прадеда жениха, великого князя Владимира Александровича, известная сегодня как Дом ученых), был приветственный ужин — 300 гостей, живая музыка, сицилийское вино и французское шампанское, угощение от Concord Catering Евгения Пригожина, отмечают журналисты издания.

1 октября в Исаакиевском соборе пару венчает митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий.

Венчание станет первым после революции 1917 года полноценным, открытым и оформленным в соответствии с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России, уточнил директор канцелярии Российского императорского дома кандидат исторических наук Александр Закатов.

Аксессуары

Издание сообщает об авторских драгоценностях Дома Фаберже и Chaumet, платье невесты от знаменитого голливудского модельера и семиметровом расшитом шлейфе с гербом России.

Впоследствии наряды отправятся в Русский музей.

Свадьба. unsplash.com

Гости

На церемонии ждут губернатора Александра Беглова и официального представителя МИД, Марию Захарову.

Кстати сказать, российский МИД оказал визовую поддержку приглашенным на свадьбу статусным иностранцам.

Среди них десятки представителей европейских монарших домов, бизнесмены, политики, деятели культуры и искусства.

Гала-ужин

Вечер для 500 гостей закончится торжественным гала-ужином в Этнографическом музее. Третий день свадьбы завершит прием на 700 персон в Константиновском дворце.

Бранч, представление, аукцион. И концерт в честь открытия Российского императорского музыкального общества.

Торт и стоимость банкета

Свадебный торт готовит кондитер европейских королевских домов, англичанин Майкл Льюис-Андерсон, пишет bfm.ru. В какую сумму может обойтись праздник, подсчитать затруднительно. Если цена аренды собора и дворцов указана на сайте, то стоимость костюмов, украшений и прочего может превысить сумму с шестью нулями и речь не о рублях.

Свадьба CCO

Сам жених — Георгий Романов — на вопрос об организаторах и источниках финансирования отвечает уклончиво: члены канцелярии, друзья, некие спонсоры. С локациями помог Минкульт.

Жених и невеста

Георгий Романов родился и вырос за рубежом. Работал в Еврокомиссии, Европарламенте, оказывал посреднические услуги российским компаниям. Был советником в «Норникеле».

С 2017 года живет в Москве и занимается благотворительными фондами.

Арендует в Москве квартиру недалеко от Кремля.

Его избранница — дочь посла Италии в Бельгии. Работала в разных сферах — от аэрокосмической до литературной. Недавно перешла в православную веру под именем Виктории Романовны и выучила русский.

Где пройдет их медовый месяц — не сообщается.