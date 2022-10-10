Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае: о капризной погоде 11−13 октября

Погода в Алтайском крае 11−13 октября
Ночью 11 октября в Алтайском крае ожидается температура 0…+5 градусов.
Днем потеплеет до +8…+13 (по югу до +18) градусов. Сутки пройдет преимущественно без осадков, однако утром возможен туман. Ветер будет юго-западный, до 19 м/с.
Ночью 12 октября в регионе вероятны +2…+7 (по югу до -3) градусов, с небольшим дождем в северо-восточных районах.
Днем градусник покажет +8…+13 (по югу также до +18) градусов. Вероятны осадки.
Ночью 13 октября в Алтайском крае прогнозируют 0…+5 (местами по северу до -5) градусов, со снегом.
Днем температура установится на отметке +6…+11 (местами до +17) градусов. В некоторых районах пройдут дожди.
Погода в Барнауле 11−13 октября
Ночью 11 октября в Барнауле ожидаются +2…+4 градусов, а днем +11…+13 градусов. Осадков не предвидится, но утром возможен туман. Ветер будет юго-западный, до 12 м/с.
Ночью 12 октября в краевой столице вероятны +4…+6 градусов, а днем +11…+13 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.
Ночью 13 октября температура в Барнауле достигнет 0…+2 градуса, а днем +7…+9 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь.