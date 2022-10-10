10 октября
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Жизнь

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае: о капризной погоде 11−13 октября

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. С 11 по 14 октября сохранится высокая (4 класс) пожароопасность, а местами — чрезвычайная (5 класс). Какой будет погода, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Дождь в Барнауле, пасмурная погода.
Дождь в Барнауле, пасмурная погода.
Кристина Тарасова.

Погода в Алтайском крае 11−13 октября

Ночью 11 октября в Алтайском крае ожидается температура 0…+5 градусов.
Днем потеплеет до +8…+13 (по югу до +18) градусов. Сутки пройдет преимущественно без осадков, однако утром возможен туман. Ветер будет юго-западный, до 19 м/с.

Ночью 12 октября в регионе вероятны +2…+7 (по югу до -3) градусов, с небольшим дождем в северо-восточных районах.
Днем градусник покажет +8…+13 (по югу также до +18) градусов. Вероятны осадки.

Ночью 13 октября в Алтайском крае прогнозируют 0…+5 (местами по северу до -5) градусов, со снегом.
Днем температура установится на отметке +6…+11 (местами до +17) градусов. В некоторых районах пройдут дожди.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0

Погода в Барнауле 11−13 октября

Ночью 11 октября в Барнауле ожидаются +2…+4 градусов, а днем +11…+13 градусов. Осадков не предвидится, но утром возможен туман. Ветер будет юго-западный, до 12 м/с.

Ночью 12 октября в краевой столице вероятны +4…+6 градусов, а днем +11…+13 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью 13 октября температура в Барнауле достигнет 0…+2 градуса, а днем +7…+9 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь.

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