«Вода, вода, кругом вода». Что происходит на барнаульской улице с мокрым названием

Справа и слева вода. Так можно описать барнаульскую ул. Пивоварскую. Наш корреспондент отправился на место, в надежде повстречаться с дельфином и русалкой. Но их не встретил. Зато сделал несколько снимков этого «водяного царства». Ими мы хотим поделиться с нашими читателями.

Пивоварская располагается в уединенном месте пос. Осипенко. Рядом с рекой Пивоваркой. Название улица получила благодаря своему месторасположению. Что логично и не требует объяснений. Попасть на нее можно через ул. Советской Армии и пр. Коммунаров.

Ул. Пивоварская в Барнауле. Altapress.ru.

Здесь нет асфальтового покрытия. Дорога на улице вся в выбоинах. В дождливую погоду в них образовываются лужи. Наверное, местные жители преодолевают их только в резиновых сапогах. Но они стараются благоустроить дорогу, заделывая ее кирпичами и плиткой.

Ул. Пивоварская в Барнауле. Altapress.ru. Ул. Пивоварская в Барнауле. Altapress.ru. Ул. Пивоварская в Барнауле. Altapress.ru.

Зато на ул. Пивоварской есть освещение. По ней комфортно идти в вечернее время.

Домов на улице мало. Они возведены только по одной стороне и спрятаны за железными ограждениями. Кстати, у одного из домов удивительная калитка. На ней изображена большая деревянная подкова.

Ул. Пивоварская в Барнауле. Altapress.ru.

Цены на жилье

Мы решили зайти на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье «у воды». И нашли несколько предложений. Первый — 66 кв. м с небольшим огородом оценивают в 3,7 млн рублей. Второй — 88 кв. м, двухэтажный, с большим залом и маленьким огородом — 3,8 млн рублей. Последний — 60 кв. м, он с душевой кабиной и гаражом, обшит сайдингом. Его отдадут за 2,4 млн рублей.