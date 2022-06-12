Штормовое предупреждение. В Алтайском крае снова потеплеет до +33

Из-за сильной жары в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Какая погода будет 12 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Днем 12 июня в Алтайском крае ожидается температура +28…+33 градуса. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет юго-западный, скоростью 5−10 м/c. В некоторых районах он усилится до 20 м/с.

Погода в Барнауле 12 июня

Днем 12 июня в Барнауле потеплеет до +28…+30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер — скоростью 5−10 м/с — в краевой столице также будет юго-западный.