Штормовое предупреждение. В Алтайском крае снова потеплеет до +33

Днем 12 июня в Алтайском крае ожидается температура +28…+33 градуса. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер будет юго-западный, скоростью 5−10 м/c. В некоторых районах он усилится до 20 м/с.
Погода в Барнауле 12 июня
Днем 12 июня в Барнауле потеплеет до +28…+30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер — скоростью 5−10 м/с — в краевой столице также будет юго-западный.
В Гидрометцентре подчеркивают, что 11−13 июня на Алтае сохранится высокая пожароопасность (4 класса). При этом в западных районах края ветер может усилиться до 15−20 м/с.