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Жизнь

Штормовое предупреждение. В Алтайском крае снова потеплеет до +33

Из-за сильной жары в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Какая погода будет 12 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето.
СС0

Днем 12 июня в Алтайском крае ожидается температура +28…+33 градуса. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет юго-западный, скоростью 5−10 м/c. В некоторых районах он усилится до 20 м/с.

Погода в Барнауле 12 июня

Днем 12 июня в Барнауле потеплеет до +28…+30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер — скоростью 5−10 м/с — в краевой столице также будет юго-западный.

В Гидрометцентре подчеркивают, что 11−13 июня на Алтае сохранится высокая пожароопасность (4 класса). При этом в западных районах края ветер может усилиться до 15−20 м/с.

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