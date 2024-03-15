Штормовой ветер с мокрым снегом обрушатся на Алтай

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение на 16 и 17 марта.

В регионе 16 марта порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду, в Барнауле — до 20. Немного утихнут порывы юго-западного ветра 17 марта днем — до 20 метров в секунду.

На регион обрушится мокрый снег с метелями. На дорогах, соответственно будут снежные заносы и сильная гололедица.

Дневная температура в Алтайском крае 16 марта составит от минус 2 градусов мороза, до плюс 3 тепла. В Барнауле — до минус 3. Но уже 17 марта небольшой, но "устойчивый плюс" и в крае, и Барнауле.

Ранее метели накрыли Алтайский край: снежно, погода комфортная, но ветер порывистый.

Весна весной, но не забываем поговорку "Придет марток — надевай семь порток". Похолодание еще впереди. И довольно ощутимое.

Между тем стало известно, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года.

Отличительной особенностью марта будет частое чередование оттепели и заморозков.

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