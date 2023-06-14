Штормпрогноз, порывистый ветер, грозы: июнь продолжает кидать из стороны в сторону на Алтае

Это порывистый ветер до 15 метров в секунду, направление - северо-западное. Днем в крае воздух прогреется до 23 градусов.
В Барнауле дневная температура воздуха составит плюс 23.
Ожидаются кратковременные дожди с грозами.
В регионе объявлено штормовое предупреждение с 14 до 16 июня — в связи с чрезвычайной пожароопасностью.
Между тем ночные заморозки после затяжной жары накроют Сибирь.
Мощное вторжение холода
Научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует приход холодов 14 июня.
Заморозки ожидаются в тех регионах, где больше двух недель царила экстремальная жара. В их числе Томская, Новосибирская, Кемеровская области.
Температура в сибирских регионах может понизиться до -2 градусов.