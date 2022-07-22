Штрафы за езду без прав на самокатах ввели в крупном сибирском городе

Новосибирские инспекторы дорожного движения стали взимать штрафы за езду на электросамокатах без прав. По словам главы областного управления ГИБДД Александра Бабенкова, если мощность электродвигателя превышает 0,25 киловатт, то он попадает под категорию L. Соответственно, у водителя должно быть водительское удостоверение категории A, M, либо В.

С этим не согласны кикшеринговые компании и некоторые оштрафованные пользователи этих сервисов. По их словам, мощность самокатов ограничивается, поэтому они должны попадать в категорию «велосипеды» или «пешеходы», поскольку категория «самокаты» в правилах дорожного движения сейчас отсутствует.

Всего автоинспекция Новосибирска оштрафовала около 180 пользователей самокатов, часть из них обратились с жалобами на действия ГИБДД. Теперь вопрос по этому пробелу в законодательстве о дорожном движении будет решать суд.

Ранее суд по правам человека попросил Правительство ускорить принятие поправок в ПДД и разработку ГОСТа о скорости для самокатов, моноколес и гироскутеров.