Штрафы за продажу сигарет детям в России хотят увеличить в 10 раз

Минздрав поддержал необходимость повышения штрафов за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, санкции могут вырасти в 10 раз.

С инициативой об увеличении взыскания за продажу сигарет детям выступили депутаты Ленинградского законодательного собрания. Законопроект направили в Госдуму в июле.

Сейчас максимальный размер штрафа для физлиц составляет 5 тыс. рублей, для юрлиц — 50 тыс. рублей. По мнению экспертов, подобное наказание не способно заставить продавцов прекратить нарушения.

Согласно новой редакции, штраф может вырасти до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для организаций. В Минздраве при этом отмечают, что рост взыскания вряд ли решит проблему полностью, однако позволит существенно сократить число незаконных продаж.

В ведомстве также подчеркнули, что более 90% курильщиков приобщаются к курению до 18 лет. Всемирная организация здравоохранения также подтверждает, что дети, пробующие сигареты до 15 лет, чаще становятся зависимыми от никотина в будущем.

Минпромторг еще не сформировал позицию по этому вопросу: ведомство считает, что сначала необходимо проанализировать правоприменительную практику по таким нарушениям. А в Госдуме согласны, что за продажу сигарет несовершеннолетним стоит жестко наказывать.