«Шуба» для аромата. Барнаульские эксперты рассказали, какой чай пить в мороз, чтобы не заболеть и расслабиться

Altapress.ru узнал у директора туристического центра «Горная аптека» и его сотрудников, каким травяным чаем «пошвыркать» зимой, чтобы было не только вкусно и тепло, но и полезно. А также о том, как правильно его заваривать.

Алтайский край так славится травами, потому что многие из них уникальны. Например корень Родиолы розовой и Копеечника (красный и золотой корни). В период простуд актуальны чаи с использованием этих трав, поскольку они укрепляют иммунитет и помогают справиться с болезнью, уверяет руководитель розничной сети «Горная аптека» Лариса Иванова.

Директор «Горной аптеки» Ольга Лонская уточняет, что медицина сегодня тоже стоит на стороне трав, так как они полезнее обычного чая. Лучшие рецепты «Горной аптеке» помогла составить Лариса Фигуркина — старейший провизор Барнаула, которая когда-то работала в этом заведении.

Травы Алтайского края. vk.com/gornayaapteka

Какой чай лучше пить зимой?

Облепиховый

Основа — ягоды облепихи. Помимо них стоит добавить ягоды можжевельника, пряности и имбирь.

Согревающий

Чай из листьев ромашки, листьев смородины, сосновой почки, ягод можжевельника, вишни, плодов рябины, а также лимона, имбиря и корицы.

«Очень хорошо, когда в чай добавлена пихтовая лапка, лапка сосны, кедровый орешек, хвоя, липа, цвет липы, лист малины, лист смородины. Эти травы богаты микроэлементами, которые помогают нашему организму справиться с простудой», — рассказывает Лариса Иванова.

Родиола розовая. ru.wikipedia.org

Иммунный

В состав входит травяной сбор цветов ромашки, смородины, тысячелистника, эхинацеи, а также добавляется клюква — для укрепления иммунитета.

Алтайский букет

Чай из листьев черной смородины и березы, зверобоя, мяты, листьев и цветов Иван-чая. Также в его составе — зизифора, душица, плоды рябины, цветки липы обыкновенной, чабрец и цветы жасмина.

Как рассказывает директор «Горной аптеки» Ольга Лонская, такой состав способствует восстановлению организма, укрепляет его. Такой чай также хорошо пить вечером, чтобы расслабиться.

Таежный

Содержит в себе лапку сосны и хвою, лист бадана толстолистого, лист брусники, траву таволги, лист смородины, чабрец, лист багульника и маралий корень. Этот напиток имеет бактерицидный эффект.

Чай freepik.com/ @ 8photo

Как правильно заваривать травы?

Чаи заваривают в глубоком чайнике дважды, заливая водой 80-градусной температуры, и дают хорошо настояться. Обычно травы выдерживают 10−15 минут.

Сразу пить отвар нет смысла — будет невкусно. Чтобы раскрыть аромат трав, нужно сделать на чайнике маленькую «шубу», тогда отвар хорошо раскроется. Крупнолистовые чаи можно заваривать два раза, потому что во второй завар чай еще больше раскрывается, — объясняет Лариса Иванова.

Как вариант, для заваривания чая можно использовать термос, но обычно заваривают в пресс-чайнике.

Директор «Горной аптеки» Ольга Лонская подтверждает, что чай готовится в два этапа: сначала делают отвар, потом готовят чай — добавляют лимон, имбирь, мед и пряности. Что больше нравится.