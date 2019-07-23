Шукшинские дни на Алтае 2019: полная программа фестиваля

Барнаул
23 июля
- 13:00 — открытие Шукшинских дней на Алтае (у памятника В.М. Шукшину);
- 12:00 до 15:00 — творческая встреча с писателями (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова);
- 14:00 до 21:00 — конкурсный показ полнометражных фильмов Шукшинского кинофестиваля (кинотеатры «Киномир-Галактика» и «Европа-Киномир»);
- 15:00 — открытие выставки «Произведения В.М. Шукшина на сцене театров Алтайского края» (ГМИЛИКА);
- 18:00 — «Красная дорожка» и автограф-сессия с гостями Шукшинского кинофестиваля (площадь перед театром драмы);
- 18:30 — торжественная церемония открытия Шукшинского кинофестиваля (театр драмы);
- 18:30 до 23:00 — «Открытый кинотеатр». Трансляция церемонии открытия Шукшинского кинофестиваля и внеконкурсный показ фильмов (площадь перед театром драмы);
- 20:00 — показ фильма-открытия кинофестиваля «Последнее испытание» (кинотеатр «Мир»).
Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 19 июля 2016 года.
Екатерина Шлыкова
24 июля
- 10:00 до 13:00 — алтайский этап Всероссийского питчинга сценарных проектов молодых кинематографистов (концертный зал АГУ);
- 10:00 до 22:00 — конкурсный показ полнометражных фильмов Шукшинского кинофестиваля (кинотеатры «Киномир-Галактика» и «Европа-Киномир»);
- 15:00 до 17:00 — творческая встреча с писателями (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова);
- 15:00 — презентация фотоальбома Анатолия Ковтуна «Шукшин.1974». Открытие выставки фоторабот Анатолия Ковтуна (ГМИЛИКА);
- 18:30 — спектакль «Калина красная» (театр драмы);
- 19:00 до 22:00 — «Ночь короткого метра». Торжественное открытие и показ конкурсной программы короткометражного кино (площадь перед театром драмы).
Концерт Пелагеи в Сростках на Шукшинском фестивале.
Анна Зайкова, altapress.ru
Новоалтайск и Павловск
23 июля
- 12:00 до 15:00 — творческая встреча с писателями (в муниципальных библиотеках).
24 июля
- 15:00 до 17:00 — творческая встреча с писателями (в муниципальных библиотеках).
Девушки на Шукшинском фестивале в Сростках.
Анна Зайкова.
Бийск
24 июля
- 18:00 — литературно-музыкальная программа, посвященная 90-летию В.М. Шукшина (театральный сквер Бийского городского драматического театра).
25 июля
- 12:00 — творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (читальный зал центральной городской библиотеки Шукшина);
- 16:00 — фестиваль деревенского юмора «Провинциальные чудики» (городской Дворец культуры);
- 18:00 до 22:00 — показы фильмов «Верую!» и «Последнее испытание». Творческая встреча с режиссерами и актерами (городской Дворец культуры).
26 июля
- 17:00 — гала-концерт, церемония награждения участников фестиваля деревенского юмора «Провинциальные чудики» (бульвар Петра Великого);
- 18:00 до 22:00 — «Ночь короткого метра». Конкурсный показ фильмов программы короткометражного кино (бульвар Петра Великого).
«Шукшинские дни на Алтае» в Сростках.
Ирина Пергаева
Белокуриха
25 июля
- 18:00 — творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (Белокурихинская городская библиотека).
Ребриха
23 июля
- 12:00 до 15:00 — творческая встреча с писателями (в муниципальных библиотеках).
Быстрый Исток
25 июля
- 14:00 — творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (культурно-досуговый центр им. Золотухина).
Ярмарка в Сростках. 2017 год.
Ирина Пергаева
Сростки
26 июля
- 12:00 — региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры» («Зеленая сцена» Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина).
27 июля
- 10:00 — открытие песенного фестиваля «В гостях у Шукшина» и фестиваля народного творчества «Правда Шукшина» (стадион);
- 10:00 до 15:30 — фестиваль народного творчества «Правда Шукшина» (ул. Советская, ул. Братьев Ореховых);
- 10:00 до 15:00 — тематические экскурсии по памятным местам села Сростки (от Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина);
- 10:00 до 15:30 — мастер-классы по традиционной русской культуре (Всероссийский мемориальный музей-заповедник Шукшина);
- 11:00 — региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры» («Зеленая сцена» Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина);
- 11:00 — проект «Эпоха Шукшина». Открытие фотовыставки Анатолия Заболоцкого «Жизнь подарила увидеть» (главная усадьба Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина);
- 12:00 — открытие выставки скульптур «Шукшин и другие» (конференц-зал в административном здании Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина);
- 12:00 — творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (Открытая площадка мемориальной библиотеки Шукшина);
- 12:00 до 20:00 — площадка народных ремесленников «Город мастеров» «Алтай мастеровой» (гора Пикет);
- 16:00 — закрытие Шукшинского кинофестиваля. Концерт Марины Девятовой (гора Пикет).