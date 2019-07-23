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23 июля 20°C

Шукшинские дни на Алтае 2019: полная программа фестиваля

В 2019 году Шукшинские дни на Алтае начинаются 23 июля. Пятидневный фестиваль откроют в Барнауле, а завершат в Сростках большим представлением на горе Пикет. Рассказываем, когда и куда сходить или съездить.

Памятник Шукшину на горе Пикет.
Памятник Шукшину на горе Пикет.
Лариса Васильева

Барнаул

23 июля

  • 13:00 — открытие Шукшинских дней на Алтае (у памятника В.М. Шукшину);
  • 12:00 до 15:00 — творческая встреча с писателями (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова);
  • 14:00 до 21:00 — конкурсный показ полнометражных фильмов Шукшинского кинофестиваля (кинотеатры «Киномир-Галактика» и «Европа-Киномир»);
  • 15:00 — открытие выставки «Произведения В.М. Шукшина на сцене театров Алтайского края» (ГМИЛИКА);
  • 18:00 — «Красная дорожка» и автограф-сессия с гостями Шукшинского кинофестиваля (площадь перед театром драмы);
  • 18:30 — торжественная церемония открытия Шукшинского кинофестиваля (театр драмы);
  • 18:30 до 23:00 — «Открытый кинотеатр». Трансляция церемонии открытия Шукшинского кинофестиваля и внеконкурсный показ фильмов (площадь перед театром драмы);
  • 20:00 — показ фильма-открытия кинофестиваля «Последнее испытание» (кинотеатр «Мир»).
Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 19 июля 2016 года.
Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 19 июля 2016 года.
Екатерина Шлыкова

24 июля

  • 10:00 до 13:00 — алтайский этап Всероссийского питчинга сценарных проектов молодых кинематографистов (концертный зал АГУ);
  • 10:00 до 22:00 — конкурсный показ полнометражных фильмов Шукшинского кинофестиваля (кинотеатры «Киномир-Галактика» и «Европа-Киномир»);
  • 15:00 до 17:00 — творческая встреча с писателями (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова);
  • 15:00 — презентация фотоальбома Анатолия Ковтуна «Шукшин.1974». Открытие выставки фоторабот Анатолия Ковтуна (ГМИЛИКА);
  • 18:30 — спектакль «Калина красная» (театр драмы);
  • 19:00 до 22:00 — «Ночь короткого метра». Торжественное открытие и показ конкурсной программы короткометражного кино (площадь перед театром драмы).
Концерт Пелагеи в Сростках на Шукшинском фестивале.
Концерт Пелагеи в Сростках на Шукшинском фестивале.
Анна Зайкова, altapress.ru

Новоалтайск и Павловск

23 июля

  • 12:00 до 15:00 — творческая встреча с писателями (в муниципальных библиотеках).

24 июля

  • 15:00 до 17:00 — творческая встреча с писателями (в муниципальных библиотеках).
Девушки на Шукшинском фестивале в Сростках.
Девушки на Шукшинском фестивале в Сростках.
Анна Зайкова.

Бийск

24 июля

  • 18:00 — литературно-музыкальная программа, посвященная 90-летию В.М. Шукшина (театральный сквер Бийского городского драматического театра).

25 июля

  • 12:00 — творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (читальный зал центральной городской библиотеки Шукшина);
  • 16:00 — фестиваль деревенского юмора «Провинциальные чудики» (городской Дворец культуры);
  • 18:00 до 22:00 — показы фильмов «Верую!» и «Последнее испытание». Творческая встреча с режиссерами и актерами (городской Дворец культуры).

26 июля

  • 17:00 — гала-концерт, церемония награждения участников фестиваля деревенского юмора «Провинциальные чудики» (бульвар Петра Великого);
  • 18:00 до 22:00 — «Ночь короткого метра». Конкурсный показ фильмов программы короткометражного кино (бульвар Петра Великого).
&quot;Шукшинские дни на Алтае&quot; в Сростках.
«Шукшинские дни на Алтае» в Сростках.
Ирина Пергаева

Белокуриха

25 июля

  • 18:00 — творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (Белокурихинская городская библиотека).

Ребриха

23 июля

  • 12:00 до 15:00 — творческая встреча с писателями (в муниципальных библиотеках).

Быстрый Исток

25 июля

  • 14:00 — творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (культурно-досуговый центр им. Золотухина).
Ярмарка в Сростках. 2017 год.
Ярмарка в Сростках. 2017 год.
Ирина Пергаева

Сростки

26 июля

  • 12:00 — региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры» («Зеленая сцена» Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина).

27 июля

  • 10:00 — открытие песенного фестиваля «В гостях у Шукшина» и фестиваля народного творчества «Правда Шукшина» (стадион);
  • 10:00 до 15:30 — фестиваль народного творчества «Правда Шукшина» (ул. Советская, ул. Братьев Ореховых);
  • 10:00 до 15:00 — тематические экскурсии по памятным местам села Сростки (от Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина);
  • 10:00 до 15:30 — мастер-классы по традиционной русской культуре (Всероссийский мемориальный музей-заповедник Шукшина);
  • 11:00 — региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры» («Зеленая сцена» Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина);
  • 11:00 — проект «Эпоха Шукшина». Открытие фотовыставки Анатолия Заболоцкого «Жизнь подарила увидеть» (главная усадьба Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина);
  • 12:00 — открытие выставки скульптур «Шукшин и другие» (конференц-зал в административном здании Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина);
  • 12:00 — творческая встреча с писателями «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» (Открытая площадка мемориальной библиотеки Шукшина);
  • 12:00 до 20:00 — площадка народных ремесленников «Город мастеров» «Алтай мастеровой» (гора Пикет);
  • 16:00 — закрытие Шукшинского кинофестиваля. Концерт Марины Девятовой (гора Пикет).
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