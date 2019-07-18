ФСБ не рекомендует. Почему нужно посмотреть фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля «Последнее испытание»

Одно из главных событий «Шукшинских дней на Алтае-2019» — открытие фестиваля-конкурса полнометражных фильмов. Премьера пройдет в кинотеатре «Мир» 23 июля в 20:00. Здесь покажут ленту Алексея Петрухина «Последнее испытание». Этот фильм уже посмотрели многие «заинтересованные лица». Рассказываем, почему нельзя его пропускать.

Тема

Алексей Петрухин стал режиссером и продюсером картины. Он поднял в кино тему терроризма, у которого, по его мнению, нет лица, нет национальности, нет религии.

Это фильм о захвате заложников на премьере мюзикла и отсылка к событиям 2002 года, когда террористы удерживали зрителей в театральном центре на Дубровке во время спектакля «Норд-Ост».

Прямых аналогий с трагедией на Дубровке нет, в фильме изменены все названия и имена, но все же можно говорить о том, что сценарий основан на реальных событиях.

В этом смысле Петрухину нужно отдать должное за смелость. Он поставил перед собой непростую задачу — деликатно, но правдиво и драматично рассказать о событиях, которые произошли не так давно, и боль от них еще не утихла.

Кадр из фильма «Последнее испытание». www.kinopoisk.ru.

Сюжет

Основное действие фильма разворачивается в Доме культуры «Мир», где должна пройти премьера мюзикла «Ромео и Джульетта». Но приятный вечер оборачивается для героев настоящей трагедией.

Зрители шли на веселый и яркий праздник, а оказались в заложниках у террористов. Обычная учительница истории Алла Николаевна, которая пришла на премьеру вместе со своим классом, решает сама вести диалог с преступниками. Она искренне верит в то, что сила слова окажется мощнее оружия спецназа.

Для пущего эффекта цвета декораций фильма сделали контрастными — красными и синими, под цвет сирен аварийных машин. Это должно было связать все события темой противоборства двух сторон: не только столкновение главных героев мюзикла, но и конфликт мирового масштаба.

Кадр из фильма «Последнее испытание». www.kinopoisk.ru.

Сиквел

Планировалось, что «Последнее испытание» станет прямым продолжением драмы «Училка», которую Алексей Петрухин снял в 2015 году.

Тогда роль доведенной до предела учительницы стала для Ирины Купченко возвращением на большой экран после долгого перерыва. Актриса получила множество наград на российских и международных кинофестивалях. И Алексей Петрухин заявил, что будет снимать вторую часть картины, где дети и учительница, наконец-то преодолев разногласия, снова попадут в некую «драматическую ситуацию».

Актеры и роли

Помимо Ирины Купченко, вернувшейся в «Последнем испытании» к роли учительницы истории Аллы Николаевны, также снова взяли свои роли Анна Чурина (директор школы Агнесса Андреевна Веверова), Андрей Мерзликин (полковник спецназа Кадышев бывший ученик Аллы Николаевны), Алиса Гребенщикова (корреспондент Ася). Они приедут на Шукшинские дни презентовать свой фильм.

Кроме того, в «Последнем испытании» заняты звезды кино Ирина Алферова (учитель литературы Наталья Ивановна), Михаил Евланов (Денис), Игорь Жижикин (спецназовец Голышев), Олег Тактаров (переговорщик) и другие.

Кадр из фильма «Последнее испытание». www.kinopoisk.ru.

Участники событий

В съемках принимали участие действующие сотрудники правоохранительных органов, применялись специальные звуковые и световые эффекты, а также специализированная техника.

Роли террористов исполнили опытные сотрудники ОМОНа и другие представители силовых подразделений, которые снимались в настоящей экипировке и при полном вооружении.

В массовых сценах захвата зала террористами участвовали 750 человек. Среди них были и реальные пострадавшие от захвата театрального центра на Дубровке. С ними постоянно работали психологи, они решили, что такое «погружение» в трагическую обстановку поможет им преодолеть страхи прошлого.

Кадр из фильма «Последнее испытание». www.kinopoisk.ru.

Съемки

Около года занял только поиск локации для съемок фильма. Концертно-театральные площадки отказывались пускать кинематографистов при одном только упоминании темы картины.

Съемки начались 20 октября 2017 года в городе Мытищи Московской области. В качестве захваченного здания использовался мытищинский Дворец культуры «Яуза». Также часть съемок проходила в московском кинотеатре «Волгоград».

Две недели ушло на подготовку сцены расстрела полицейского автомобиля: ее снимали 6 камер Arri Alexa.

Кадр из фильма «Последнее испытание». www.kinopoisk.ru.

Премьера

Премьера картины переносилась четыре раза: фильм должен был выйти в российский прокат еще 18 октября 2018 года. Сейчас показ ленты запланирован на 29 августа 2019 года.

Сотрудники Федеральной службы безопасности, которым одним из первых показали это кино, предупредили, что просмотр может быть непростым для неподготовленных зрителей.

Источник в ведомстве цитирует «Парламентская газета»: «К показу этого фильма нашим сотрудникам мы изначально отнеслись с некоторым опасением. Действительно, для многих фильм оказался тяжелым, сложным и шокирующим. Все, кто принимал участие в освобождении заложников на Дубровке, отметили, что фильм удивительно точно и реалистично передает эмоциональное напряжение тех дней.

Остается только догадываться, что может произойти с неподготовленным зрителем от просмотра картины, поэтому не могу рекомендовать его для показа широкой аудитории. Но могу сказать однозначно, что картина сильная, и равнодушных к ней не будет».