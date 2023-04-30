Дьявол не носит Prada: шутки юмора из соцсетей и какие твиты уходят в «народ»

Мы подобрали несколько забавных твитом по разным поводам.
Я уже даже не смотрю, когда там ретроградный Меркурий, потому что по ощущениям в
последнее время он как будто всегда.
@treschenko24
Дьявол больше не носит Prada. Дьявол даже H&M больше не носит. Теперь дьявол будет
носить белорусский трикотаж.
@souffrantmitte1
Если ChatGPT сможет за меня общаться в ватсап-группе с родственниками, то пусть захватывает Землю, он заслужил.
@fe_city_boy
Хочу, чтобы во время моих похорон к гробу подошли люди в черных костюмах и темных очках, накрыли его флагом Уругвая и молча исчезли, оставив всех думать, что у меня была какая-то тайна.
@fe_city_boy
Власти объяснили приостановку выдачи загранпаспортов: «Не успеваем выковыривать чипы из вакцинированных».
@fe_city_boy