21 октября
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Жизнь

Швеция может присоединиться к НАТО в конце ноября

Швеция ожидает, что до официального присоединения к НАТО осталось несколько недель, сообщает издание Expressen со ссылкой на источники в шведском правительстве.

Флаг Швеции.
Флаг Швеции.
Pixabay.com.

Издание сообщает, что Турция готова одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Причем ратификация заявки начнется в ближайшие недели.

А уже к концу ноября флаг Швеции поднимут над штаб=квартирой НАТО, заявило издание.

Ранее в Швеции прошел секс-чемпионат.

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