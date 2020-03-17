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Жизнь

Сибирь «пробила» тропосферу: необычную причину теплой зимы назвал эксперт

Зима 2019−2020 годов в России признана аномально теплой, однако это не связано с глобальным потеплением климата, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Лесной пожар.
Лесной пожар.
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«В 2019 году случились крупные пожары в Северной Америке, Австралии, Сибири, они произвели выхлоп черного углеводорода, который поднялся очень высоко, пробил тропосферу и в нижней стратосфере растекся по всему земному шару», — приводит слова синоптика «РГ».

На восстановление атмосферы уйдет несколько лет, а климат в России продолжит резко меняться — но в сторону похолодания, пишет ura.ru.

«Пока сажа от пожара не утилизируется, она будет оказывать воздействие на термодинамический баланс», — сказал он.

Бедствие

По оценке МЧС, летом 2019 года пожарами было охвачено в России около 3 млн га тайги. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня 2018 года. Основная причина их возникновения — сухие грозы.

«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири с орбиты. Дым распространился на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Дым также достиг Аляски и Канады.

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