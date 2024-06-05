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Жизнь

Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице

Блогер-миллионник из Новосибирска Марина Трубицына рассказала, что скупила всех кукол ручной работы, сообщает «КП Новосибирск».

Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице
Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице
Скриншот из видео Марины Трубицыной

Пожилая женщина 89 лет привлекла внимание девушки возле супермаркета в Краснообске. Она сидела в отдалении от входа, рядом с ней лежали сшитые игрушки, а на инвалидном кресле была прикреплена трогательная надпись «Купите куклу». Пенсионерка испытывает трудности с передвижением по улице и пользуется каталкой.

Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице
Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице
Скриншот из видео Марины Трубицыной

«Никто не покупал ее кукол. Дети сейчас заняты другими игрушками, и такие авторские вещи не очень ими ценятся. Сначала я, как и все, прошла мимо. Когда возвращалась, заметила, что бабушка все еще сидит», — рассказала источнику Трубицына.

Был уже вечер, на улице становилось прохладно, но бабушка продолжала ждать покупателей. Девушка решила ей помочь, несмотря на то, что ее дочь уже взрослая и такие игрушки ее не интересуют. Она купила четыре куклы, это все, что были у пожилой женщины. За одну бабушка попросила 800 рублей, но она заплатила 1000.

Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице
Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице
Скриншот из видео Марины Трубицыной

Блогер решила познакомиться с женщиной. Оказалось, что ее зовут Таисия Ивановна и в августе ей будет 90 лет. Она давно шьет кукол и делает это с помощью машинки. На один экземпляр уходит 3-4 дня. Женщина рассказала, что это работа не только для тела, но и для мозга.

Однако пожилая женщина не бедствует и не голодает. У нее есть жилье. Блогеру просто захотелось ее поддержать, чтобы она поскорее пошла домой.

Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице
Сибирская блогерша скупила весь товар у бабушки на улице
Скриншот из видео Марины Трубицыной

Купленных кукол Трубицына решила разыграть среди подписчиков. Она также верит, что они принесут удачу.

Ранее сообщалось, что пенсионерам с инвалидностью сделают прибавку к пенсии с 1 июня.

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