Пожилая женщина 89 лет привлекла внимание девушки возле супермаркета в Краснообске. Она сидела в отдалении от входа, рядом с ней лежали сшитые игрушки, а на инвалидном кресле была прикреплена трогательная надпись «Купите куклу». Пенсионерка испытывает трудности с передвижением по улице и пользуется каталкой.
«Никто не покупал ее кукол. Дети сейчас заняты другими игрушками, и такие авторские вещи не очень ими ценятся. Сначала я, как и все, прошла мимо. Когда возвращалась, заметила, что бабушка все еще сидит», — рассказала источнику Трубицына.
Был уже вечер, на улице становилось прохладно, но бабушка продолжала ждать покупателей. Девушка решила ей помочь, несмотря на то, что ее дочь уже взрослая и такие игрушки ее не интересуют. Она купила четыре куклы, это все, что были у пожилой женщины. За одну бабушка попросила 800 рублей, но она заплатила 1000.
Блогер решила познакомиться с женщиной. Оказалось, что ее зовут Таисия Ивановна и в августе ей будет 90 лет. Она давно шьет кукол и делает это с помощью машинки. На один экземпляр уходит 3-4 дня. Женщина рассказала, что это работа не только для тела, но и для мозга.
Однако пожилая женщина не бедствует и не голодает. У нее есть жилье. Блогеру просто захотелось ее поддержать, чтобы она поскорее пошла домой.
Купленных кукол Трубицына решила разыграть среди подписчиков. Она также верит, что они принесут удачу.
Ранее сообщалось, что пенсионерам с инвалидностью сделают прибавку к пенсии с 1 июня.
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