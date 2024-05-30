Любовь на миллион. Как барнаульская студентка успевает учиться, учить, жертвовать и выигрывать состояние

Умница, красавица, комсомолка... Нет! Умница, красавица и миллионерша — вот так кратко можно описать Любовь Суханову из АлтГУ, которая победила во всероссийском студенческом проекте, в тот же день выиграла крутую стажировку в Москве, а в остальное время успевает преподавать английский, танцевать, ездить по селам с помощью пенсионерам и вязать для нуждающихся.

Надо благодарить спорт

Люба говорит прямо: за силу воли и неумение останавливаться перед трудностями стоит благодарить спорт и тренеров, которые воспитали в ней стойкий характер и умение достигать своих целей. В 2,5 года родители отдали уже тогда непоседливого ребенка в художественную гимнастику.

«Папа с молодости был фанатом этого вида спорта и мечтал отдать меня в него, — с улыбкой рассказывает студентка. — Изучив биографию великих спортсменов, ему, как максималисту, стало ясно: начинать надо как можно раньше. Алина Кабаева пошла в гимнастику в три года, меня отправили в два с половиной, чтобы я была круче. К сожалению, я таким фанатом не стала, как и олимпийской чемпионкой».

Зато стала мастером спорта — после 16 лет упорных тренировок. Завоевав это звание перед поступлением в вуз, Люба решила, что пора двигаться дальше.

Воздушная петелька помощи. Любовь Суханова / vk.com/lubava03

Мастер Шифу

Кровь спортсменки кипела от жажды деятельности, поэтому для начала она решила влиться в актив университета и постараться найти друзей. В поисках себя Люба пробовалась в разных кружках, пока однажды не попала на тренировку танцевального коллектива KUB'A («Куба»). И после одной тренировки с руководителем — Александром Пучковым — поняла, что хочет остаться насовсем.

«В «Кубе» я нашла новую себя после спорта, — с уверенностью говорит девушка. — Для меня буквально открылся новый мир. С тренером я познакомилась только на втором занятии, и вот тогда поняла, что остаюсь. Александр Валерьевич похож на Мастера Шифу из «Кунг-фу панды». Такой же умудренный жизнью, много чего повидал, стремится к познанию мира. Или стремился, а теперь пожинает плоды. В общем, он очень интересный и творческий человек, который передает свои знания нам».

Кроме того, что «Куба» стала второй семьей для студентки, участие в коллективе позволило завоевать не одну награду и на танцевальном поприще.

Любовь Суханова с танцевальным коллективом. t.me/HubaLuba

Ответ пришел сам собой

Все, за что берется Люба, не остается просто хобби. Даже из вязания девушка сначала сделала маленький бизнес, принимая заказы, а потом представила проект «Воздушная петелька помощи» во всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход» в треке «Делаю». В нем она выиграла миллион.

«До этого я уже проводила мастер-классы по вязанию, и мне очень нравилось получать энергию от ребят, — отмечает Любовь. — Они сами получали удовольствие от процесса и уходили счастливые. Но многим готовые вещи были не нужны — они приходили только ради вязания. Тогда я задумалась, а куда можно пристроить ненужные изделия? Покопалась в информации и поняла, что в Алтайском крае очень большой процент малоимущих многодетных семей по сравнению с другими регионами. Ответ пришел сам собой: нужен благотворительный проект».

Мастер-класс Любови Сухановой.

Так студенты по 10-15 человек стали приходить к Любе вязать шарфики, шапочки и лежанки для котиков. А люди и животные, которые в этом нуждались, потом их получали. В плюсе оставались все, но главное – получали душевное тепло от добрых дел. Люба говорит: «С детства мне запомнилась песня. Там пелось так: чем больше ты отдал, тем богаче душа. Наверное, я теперь всю жизнь этому следую».

Возможно, милосердие девушки и сыграло роль в определении победителей «Твоего Хода», одним из которых стала Любовь. Тот день вообще стал для нее апогеем счастья, потому что Люба выиграла не только миллион.

«Какой же хороший день!»

Почти одновременно с финалом «Твоего Хода» проходил форум «Медаишколы Подмосковья». Одним из приглашенных экспертов был Эльбор Чернов — продюсер киностудии имени Кира Булычева. Люба успела побывать и там, и там.

Любовь Суханова. t.me/HubaLuba

Говорит, что с Эльбором у них сложился «профессиональный коннект». Сам продюсер согласился стать экспертом с условием, что организаторы предоставят одному из участников стажировку. Пока Люба ехала на «Твой Ход», выяснилось, что тем самым везунчиком оказалась именно она. А потом еще и стала миллионершей.

«Я тогда подумала: какой же хороший день! В «Медиашколу», надеюсь, смогу поехать на ближайшей практике — это будут три недели в "Артеке"».

«Какой же красивый мир!»

Выигрыш Люба частично потратила на технику: купила новый телефон — взамен своему старичку — и компьютер. Однако главное — решилась на коррекцию зрения. Ни очки, ни линзы Люба носить не хотела и уже даже смирилась, что всегда будет видеть мир размытым.

«Но когда я сделала операцию, я поняла, какой же красивый мир! — с восторгом делится Любовь. — Теперь хожу по улице и залипаю на все. Недавно была на отчетном концерте «Кубы» и впервые увидела, с какой эмоциональной отдачей танцуют ребята. Всем людям, которые хорошо видят, советую этим пользоваться и наслаждаться красотой окружающего мира».

Воздушная петелька помощи. Любовь Суханова / vk.com/lubava03

«Все узнают меня по огромным сумкам»

Когда Люба открывает свое расписание — восхищение и ужас от его заполненности приходит сам собой. Без отдельного файла, действительно, не обойтись. Кажется невероятным, что один человек может успевать столько всего.

«Сон — это святое, поэтому рано я практически не просыпаюсь. Раньше я жила в селе Рассказиха, это в 40 минутах езды от Барнаула. И вот тогда приходилось вставать ранним утром, чтобы ездить в город на художественную гимнастику. Поэтому сейчас я позволяю себе вставать не раньше 8:30, а то и 10:00 утра».

Любовь Суханова. t.me/HubaLuba

С утра у Любы танцы в коллективе университета, потом — пары. Параллельно могут быть записи подкастов или съемки для проектов, ведь Люба — студентка направления медиакоммуникаций. А еще глава книжного клуба и тьютор — наставник для младших курсов.

«Все мои знакомые узнают меня по огромной сумке или даже нескольким баулам. У меня с собой то штативы, то вещи для тренировки, то еще что-нибудь».

Вдобавок недавно Люба начала заниматься паппингом.

«Это стиль танцев, который отличается неестественными, очень эффектными движениями. Хочу круто танцевать, чтобы все обалдевали, как я умею», — говорит она.

По вечерам девушка работает — помогает школьникам подтянуть английский язык. Это — наследственное, спасибо бабушке-репетитору. А после этого идет в кофейню — практически до полуночи заниматься уже своими учебными делами.

Любовь Суханова. t.me/HubaLuba

На третьем курсе Люба присоединилась к студенческому отряду «Снежного десанта» «Горизонт». Раз в год они выезжают в село, знакомятся с местными жителями, дают концерты и мастер-классы. И, конечно, помогают пенсионерам чистить снег. Люба привнесла в отряд свой проект о вязании — теперь на мастер-классах сельские дети вяжут игрушки, шапочки и шарфы, а потом могут забрать их себе. «Иногда ребята вяжут не по моим схемам, и у них получаются какие-то совершенно невероятные вещи», — с восхищением делится она.

Как вишенка на торте: в марте Любовь стала амбассадором «Всемирного фестиваля молодежи», который прошел в Сочи.

Символ отряда "Горизонт". t.me/HubaLuba

Помогает от выгорания

Говорят, что активисты или бегут от проблем, или быстро сдуваются. И своей бурной деятельностью лишь зарабатывают жесткое выгорание. У Любы с восприятием реальности все хорошо. А вот выгорание — сложная тема.

«Я сама всем своим знакомым задаю вопрос о большой усталости, но про себя ответить наверняка не могу, — признается она. — Я чувствовала подобное, когда вернулась с недавнего фестиваля, где танцевала сольный номер с лентой. Но у меня никогда не было ощущения, что хочется все по-настоящему бросить. Устала от танцев? Переключилась на учебу и все. Смена деятельности помогает справиться».

Любовь Суханова. t.me/HubaLuba

Мечта — домик у моря и путешествия

Чем конкретным займется в будущем, Люба еще не знает. У нее есть целый год, чтобы определиться с жизнью после вуза. Пока Люба просто готова работать и добиваться новых успехов. Из туманных планов — хочет работать через проекты: не сидеть на одном месте, выезжать куда-нибудь в глушь на пару месяцев, снимать там что-нибудь, а потом — в новую локацию.

«Может быть, перееду или поступлю в магистратуру. Пока для меня это остается тайной. Очень хочется при этом путешествовать. А вообще моя главная мечта — свой домик у моря в арт-кластере "Таврида", лидером мнений которого я сейчас являюсь и нацелена стать амбассадором».

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