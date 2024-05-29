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Образование

Студенты АлтГУ рассказали, что ждут от ректора Бочарова в первую очередь — видео-опрос

На выборах ректора Алтайского государственного университета 28 мая победу над единственным оппонентом одержал Сергей Бочаров. Altapress.ru спросил у студентов вуза, чтобы они хотели, чтобы ректор сделал в первую очередь, заступив на пост. А их ответы записал на видео.

Главный корпус АлтГУ, университет.
Главный корпус АлтГУ, университет.
Анна Зайкова.

Большинство студентов были не прочь поделиться своим мнением, но отказались рассказывать о своих идеях на камеру. Многие пожелали остаться анонимными.

Стипендии

Повышение стипендий желают большинство студентов. Некоторые из них согласны даже на небольшую надбавку: «хотя бы по 5 тыс. рублей». На сегодняшний день средние стипендии в АлтГУ составляют 2 450 рубля для студентов, обучающихся на «хорошо» и «хорошо и отлично», и 3670 рублей для «отличников».

Общежития

Второй по популярности ответ — увеличением мест в общежитиях.

«Стипендия не так важна, как крыша над головой. А мне общежитие не дают уже два года», — поделилась одна из студенток, тоже пожелавшая остаться анонимной.

Напомним, что ранее студенты вуза жаловались, что их выгоняют из общежития из-за нехватки мест. В начале учебного года выселили более двух тыс. человек. В АлтГУ ответили, что у них нет возможности разместить всех студентов.

Одна треть студентов ответила, что не интересуется политикой вуза, и ее все устраивает.

О том, как прошли выбора ректора в АлтГУ, мы рассказали в нашем большом материале.

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