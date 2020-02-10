Сибирская школьница за доллар купила у Стивена Кинга права на экранизацию

Сделка состоялась по программе Dollar Baby, стоимость контракта составила всего один доллар.
Проект Dollar Baby — это короткометражные фильмы по произведениям Кинга. Каждый год писатель заключает несколько договоров с любителями (в том числе школьниками и студентами) из разных стран.
По словам Дианы, она получила положительный ответ буквально через сутки после того, как отправила заявку и портфолио.
«Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях контракта. Мы хотим немного изменить концовку, сделать ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», — рассказала девушка.
Короткометражка дебютирует осенью 2020 года на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia, который пройдет в Краснодаре.
Напомним, в 2018 году Стивен Кинг продал за доллар права на экранизацию рассказа «Велотренажер» двоим подросткам из Уэльса.