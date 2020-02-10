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Жизнь

Сибирская школьница за доллар купила у Стивена Кинга права на экранизацию

Американский писатель Стивен Кинг подписал контракт с 16-летней Дианой из Томска, продав ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате», сообщает РИА Томск.

Доллар.
Доллар.
CC BY 2.0, part from original.

Сделка состоялась по программе Dollar Baby, стоимость контракта составила всего один доллар.

Проект Dollar Baby — это короткометражные фильмы по произведениям Кинга. Каждый год писатель заключает несколько договоров с любителями (в том числе школьниками и студентами) из разных стран.

По словам Дианы, она получила положительный ответ буквально через сутки после того, как отправила заявку и портфолио.

«Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях контракта. Мы хотим немного изменить концовку, сделать ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», — рассказала девушка.

Короткометражка дебютирует осенью 2020 года на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia, который пройдет в Краснодаре.

Напомним, в 2018 году Стивен Кинг продал за доллар права на экранизацию рассказа «Велотренажер» двоим подросткам из Уэльса.

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