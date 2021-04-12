12 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сибирские чиновники «от греха подальше» отказались читать текст «Тотального диктанта»

В Красноярске несколько чиновников, которые должны были прочитать текст «Тотального диктанта», по неизвестной причине отказались участвовать в акции, сообщает «ТВК Красноярск».

В краевой библиотеке им. Шишкова пишут "Тотальный диктант". Барнаул, 16 апреля 2016 года.
В краевой библиотеке им. Шишкова пишут "Тотальный диктант". Барнаул, 16 апреля 2016 года.
Елена Безрукова

Автор текста для «Тотального диктанта» в 2021 году — российский писатель Дмитрий Глуховский. Автор известных романов «Метро 2033», «Метро 2034» и экранизированного произведения «Текст».

Глуховский неоднократно высказывался о коррупции в России, власти и пропаганде. Накануне писателю начали угрожать жители Чечни из-за образа чеченской девушки в сценарии к сериалу «Топи».

Текст диктанта отказались читать: министр культуры Аркадий Зинов, руководитель агенства по туризму Юлия Верхушина, председатель красноярского горсовета Наталья Фирюлина и глава Октябрьского района города Геннадий Гартман.

«Часть площадок „Тотального диктанта“ попросила не показывать фильм, специально снятый к акции», — отмечает издание.

В региональном минкульте сообщили, что министр отказался по личным причинам, однако не уточнили по каким именно.

Ранее в Томске более 10 площадок отказали в проведении «Тотального диктанта».

Эксперты связывают массовый отказ с Глуховским, текст которого должны были писать под диктовку.

В Барнауле десятый юбилейный «Тотальный диктант» без каких-либо проблем прошел в Алтайском филиале РАНХиГС.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость