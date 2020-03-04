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4 марта -2°C

Сибирские феминистки назвали лидера Rammstein «насильником» и требуют запретить концерт

Новосибирские феминистки в своей группе «Новосибирская феминистская группа» во «ВКонтакте» опубликовали требование запретить проведение концерта Тилля Линдеманна.

Тиль Линдеманн.
Тиль Линдеманн.
Открытые источники.

Феминистки из различных ячеек объединили свои усилия и направили совместное заявление в мэрию Новосибирска с требованием отменить концерт в «Экспо-центре».

«Фронтмен группы Rammstein, Тилль Линдеманн, в очередной раз „прославился“, сняв порнографическое видео с участием российских фанаток, не все из которых даже знали о том, что видео будет носить порнографический характер. В то же время, в сети с подачи лидера „Мужского государства“, Владислава Позднякова, развернулась масштабная кампания травли пострадавших девушек и вступившейся за них феминистки Залины Маршенкуловой со стороны анонимных мужчин, которые считают произошедшее проблемой морального облика женщин, а не режиссера клипа, Тилля Линдеманна», — говорится в обращении.

Феминистки выступают против проведения концерта, потому что считают важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, «пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на виновника сложившейся ситуации».

Феминистка.
Феминистка.
twitter.com/6hB30emuQl5dtL6.

Активисток возмущает, что музыкант использовал фанаток для сексуальной эксплуатации, а теперь как ни в чем не бывало дает концерты.

«Мы считаем, что селебрити в период творческого кризиса не только низко, но и недопустимо эпатировать публику насилием, а концертные площадки не должны становиться местом для пиара порнографии и вовлечения новых жертв сексуальной эксплуатации», — отметили сибирячки.

Они также призывают к бойкоту концертов Тилля Линдеманна. При этом в своем заявлении-обращении к мэру города феминистки называют музыканта «насильником».

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