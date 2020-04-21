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Жизнь

Сибирские художники меняют картины на еду в период самоизоляции

В Омской области художники устроили «картинный ход» и изъявили желание менять картины на еду, пишет «БК55».

Омские художники меняют картины на еду.
Омские художники меняют картины на еду.
кадр из видео.

Видео с «картинным ходом» опубликовали на странице галереи «Левая нога» во «ВКонтакте». На кадрах четыре художника гуляют по городу с картинами в руках.


Издание отмечает, что омские художники в период карантина решили обменять картины на еду. Собственно, именно эту мысль они вынесли на видео.

В прогулке поучаствовал основатель галереи — Дима Вирже. Ранее он приносил венки к омскому метро и катался в гробу на лыжах в местном парке. Это привлекло внимание общественности.

На странице галереи отмечают, что «Левая нога» — объединение творческих людей и художников-самоучек, неиспорченных художественным образованием.

Ранее алтайские писатели рассказали Altapress.ru, чем они занимаются в самоизоляции. Если вкратце, не тратят время зря и создают новые шедевры — главное, выбраться из карантина с неповрежденными мозгами.

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