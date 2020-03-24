Tok Fest-2020. Зачем продвинутые алтайские художники решили бросить вызов унылому Барнаулу

В Барнауле в марте стартовал первый фестиваль граффити и стрит-арта Тоk Fest. Тема фестиваля — 75-летие Победы. Дизайнер и иллюстратор Анастасия Петренко — входит в команду организаторов и рассказывает о новом для города событии. Altapress.ru побеседовал с ней о самом фестивале и о том, что он даст городу.

Вымирающий вид

— Какой будет программа фестиваля?

— До 1 апреля открыта регистрация и прием заявок художников и райтеров. После выбора пяти лучших эскизов, три дня мы будем расписывать трамваи. Видеть это никто не сможет кроме участников и организаторов. 25 апреля планируем устроить парад барнаульских трамваев с музыкой. 9 мая состоится награждение в Центральном парке Барнаула и презентация арт-площадки.

Барнаульский пример стрит-арта. Байк-бар на проспекте Красноармейском. Автор — Марина Ягода. Фото предоставлено организаторами фестиваля Tok Fest

— Не повлияет ли на Тоk Fest ситуация с карантином?

— Совещания жюри будут проходить дистанционно, а сам процесс реализации проектов — на открытом воздухе в трамвайном депо, что не предполагает большого скопления людей. Пока под вопросом формат лекции членов жюри. Онлайн или офлайн? Поймем это ближе к 24 апреля.

— Как родилась идея фестиваля? И зачем вам нужна эта головная боль с его организацией?

— Затем, что больше никому это не нужно. Расстраивает, что творческие люди уезжают из Барнаула, мало кто хочет устраивать события. Идея Тоk Fest - собрать сообщество рисующих людей, уличных художников. В нашем городе это вымирающий вид. Если они есть, то больше рисуют в частных интерьерах, но не выбираются на улицу и не заявляют о себе. Хотелось бы, чтобы фестиваль помог открыть новые имена. И лично для меня фестиваль - не головная боль, а праздник стрит-арта.

Новосибирский стрит-арт от художницы Марины Ягоды Фото предоставлено организаторами фестиваля Tok Fest

Тема Победы — это вызов

— Для 2020 года логично , что выбрали тему 75-летия Победы. Но не сложна ли эта тема для уличных художников?

— Да, тема непростая. Но коллеги по цеху уже работают с военной тематикой в других городах. Для участников Тоk Fest мы в своих группах в соцсетях собрали примеры работ с портретами героев XX века. Особенно любят делать росписи с портретами летчиков-истребителей. На глухих торцах домов изображения смотрятся гармонично и внушительно.

Мы призываем художников, по-новому взглянуть на героев войны, символы, персонажи и сюжеты, связанные с 75-летием Победы. К тому же будет отбор работ на стадии эскизов, возможно внесение небольших корректировок.

Новосибирский стрит-арт от художницы Марины Ягоды. Фото предоставлено организаторами фестиваля Tok Fest

— Как выбирали экспертов и жюри?

— Так получилось, что в прошлом году я попала на образовательный форум «Таврида» и оказалась на площадке «Стрит-арт», вел которую Александр Милицин, куратор Московского фестиваля уличных видов искусства. Он задал вопрос: «Кто хочет провести в своем городе стрит-арт фестиваль?». У меня сразу поднялась рука. Он объяснил все моменты, стало понятно, что это вполне реально.

По возвращению в Барнаул, появилось несколько предложений, но они ничем не закончились. А когда я узнала, что в краевой дворец молодежи пришла официальная бумага провести фестиваль граффити, то поняла — это реальный шанс. И пригласила Александра в жюри Тоk Fest, он прилетает к нам.

Новосибирский стрит-арт от художницы Марины Ягоды. Фото предоставлено организаторами фестиваля Tok Fest

— Кто еще?

— Среди экспертов Андрей Абер, он сам — из Барнаула, но сейчас живет и работает в Москве. Марина Ягода — девушка-райтер из Новосибирска. Художник-монументалист по образованию и призванию, автор множества арт-композиций и объектов.

Ее росписи украшают Берлин, Майами, Екатеринбург. Николай Зайков — один из лучших художников Барнаула и организатор молодежного фестиваля «Аз.Арт», у него огромный опыт оценки работ. Пригласили мы и Александра Волокитина, нам нужен взгляд со стороны человека, которому нравится граффити.

5 арт-трамваев будут в Барнауле

— Зачем современному городу стрит-арт?

— Сегодня это мощный инструмент по развитию и изменению городского облика. С его помощью можно бороться с серостью и однообразием жилой застройки или, например, указывать на городские проблемы — на ветхость историко-культурного объекта или проблемы экологии в городе. Стрит-арт это некий показатель насколько развит и успешен город.

Новосибирский стрит-арт от художницы Марины Ягоды Фото предоставлено организаторами фестиваля Tok Fest

Проект Ток Fest запущен с целью развития и поддержки уличного искусства в Барнауле, его главной задачей является переосмысление городской среды и создания новых уличных арт-объектов. Мы, как организаторы, сами выбрали идею расписать трамваи, как это сделали ребята из команды «ТакНадо» в Новосибирске. Арт-объекты, которые будут возить каждый день людей на работу, учебу и обратно — это признак живого города и вызов унылому городскому пространству!

Справка. Кто отвечает за фестиваль Организаторы Ток-fest: краевое Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития, администрация Барнаула, МУП «Горэлектротранс», «КДМ», Бюро иллюстрации mcArtney.

Лада Шевкунова