Сибирские спасатели полчаса вытягивали лысую кошку из слива в ванне

Житель Новосибирска позвонил спасателям и рассказал, что его питомец залез внутрь ванной и попал задней правой лапой в отверстие сливной решетки.
Вытащить лапку самостоятельно не получается — ни самой кошке, ни при поддержке хозяев. В итоге на помощь выехал оперативный экипаж спасателей.
«Прибыв на место прошли в ванную комнату и оценили ситуацию. Кошка породы сфинкс несколькими пальцами прочно зацепилась за сливную решетку», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).
Спасатели аккуратно открутили решетку и извлекли — кошка все это время находилась в руках у хозяйки.
Далее «пленницу» перенесли в комнату, где при помощи инструментов перепилили и перекусили прочную конструкцию, освободив лысую лапку.
В январе 2020 года сибирские спасатели вытащили застрявшую в трубе водослива кошку — на морозе оказалась только попка маленького хищника.
Накануне спасли собаку, которая так резвилась и бегала по набережной, что перевалилась через ограждение и упала в Обь.