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Жизнь

Сибирские спасатели полчаса вытягивали лысую кошку из слива в ванне

В Новосибирске спасатели вызволили из ванны застрявшую кошку породы сфинкс, сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)».

Кошка застряла в ванне в Новосибирске.
Кошка застряла в ванне в Новосибирске.
vk.com/mass54.

Житель Новосибирска позвонил спасателям и рассказал, что его питомец залез внутрь ванной и попал задней правой лапой в отверстие сливной решетки.

Вытащить лапку самостоятельно не получается — ни самой кошке, ни при поддержке хозяев. В итоге на помощь выехал оперативный экипаж спасателей.

«Прибыв на место прошли в ванную комнату и оценили ситуацию. Кошка породы сфинкс несколькими пальцами прочно зацепилась за сливную решетку», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Спасатели аккуратно открутили решетку и извлекли — кошка все это время находилась в руках у хозяйки.

Далее «пленницу» перенесли в комнату, где при помощи инструментов перепилили и перекусили прочную конструкцию, освободив лысую лапку.

В январе 2020 года сибирские спасатели вытащили застрявшую в трубе водослива кошку — на морозе оказалась только попка маленького хищника.

Накануне спасли собаку, которая так резвилась и бегала по набережной, что перевалилась через ограждение и упала в Обь.

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