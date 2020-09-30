Сибирские спасатели забавными картинками объяснили, как нервничает мозг

От упавших с кровати бабушек, обручальных колец на распухших пальцах и застрявших в трубах кошек спасатели отвлеклись на психологию.

При этом саму суть публикации не объяснили, однако если информацию из картинок «намотать на ус», то это может немного облегчить работу спасателям. К примеру, для человека важно социальное взаимодействие.

«Прикосновения и объятия помогают людям <…> Если из жизни убрать тактильное общение, мозг воспримет это так же, как физическую боль. И в результате запустятся процессы, которые влияют на настроение и развитию депрессии», — поведала одна из картинок.

Также полезно проговаривать вслух любую неприятность, чтобы она изнутри не сожрала «всю душу и мозг».

«Когда мы видим что-то неприятное и когда проговариваем то, что нам не нравится, задействованы разные отделы мозга. В последнем случае неприятные эмоции оказывают меньшее воздействие на человека», — гласит предписание.

Третья картинка объясняет работу мозга в течение суток. А именно тот факт, что «серое вещество» умеет не только искать выходы из различных ситуаций, но и самостоятельно награждать себя за проделанную работу.

Примечательно, что чем больше проблем отложить на потом, тем сильнее мозг начнет «нервничать». И там уже недалеко до необдуманных поступков.

Ранее спасатели вытащили застрявшую в трубе водослива кошку — на морозе оказалась только попка маленького хищника. А также спасли собаку, которая так сильно резвилась на набережной, что перевалилась через ограждение и свалилась в Обь.