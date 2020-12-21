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Жизнь

Сибирские ученые составят карту Венеры для экспедиции Роскосмоса

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) составляют детальные карты фрагментов поверхности Венеры, которые помогут при выборе места посадки исследовательской миссии «Венера-Д».

Венера.
Венера.
СС0

Задача специалистов — создать подробные карты фрагментов поверхности Венеры, в 10 раз превосходящие по масштабу более ранние исследования.

«Полученные результаты станут основой более детального изучения поверхности планеты, в том числе в ходе исследовательских миссий „Венеры-Д“. Для этого необходимо учитывать потенциальную безопасность посадки на конкретной местности; репрезентативность материалов, потенциальную простоту и качество геохимического сигнала на месте посадки; орбитальные ограничения миссии», — пояснила сотрудница геолого-географического факультета ТГУ Екатерина Антропова.

Исследование также поможет разведать месторождения наземных руд — поскольку Земля и Венера похожи по разным характеристикам, то и протекающие процессы можно сравнивать.

Ученые уже закартировали несколько областей Венеры. Например, выяснили, что вулкан Атира Монс в диаметре составляет 500 км — как протяженность Томской области с севера на юг.

Ранее зарубежные ученые сообщили, что на Венере обнаружили признаки жизни.

«Венера-Д» — совместный проект Роскосмоса и НАСА по отправке орбитального аппарата и посадочного модуля на Венеру для определения состава материала поверхностных структур и понимания геологических процессов, которые сформировали поверхность этой планеты. Полет запланирован на период между 2026 и 2033 годами.

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