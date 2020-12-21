Сибирские ученые составят карту Венеры для экспедиции Роскосмоса

Задача специалистов — создать подробные карты фрагментов поверхности Венеры, в 10 раз превосходящие по масштабу более ранние исследования.
«Полученные результаты станут основой более детального изучения поверхности планеты, в том числе в ходе исследовательских миссий „Венеры-Д“. Для этого необходимо учитывать потенциальную безопасность посадки на конкретной местности; репрезентативность материалов, потенциальную простоту и качество геохимического сигнала на месте посадки; орбитальные ограничения миссии», — пояснила сотрудница геолого-географического факультета ТГУ Екатерина Антропова.
Исследование также поможет разведать месторождения наземных руд — поскольку Земля и Венера похожи по разным характеристикам, то и протекающие процессы можно сравнивать.
Ученые уже закартировали несколько областей Венеры. Например, выяснили, что вулкан Атира Монс в диаметре составляет 500 км — как протяженность Томской области с севера на юг.
Ранее зарубежные ученые сообщили, что на Венере обнаружили признаки жизни.
«Венера-Д» — совместный проект Роскосмоса и НАСА по отправке орбитального аппарата и посадочного модуля на Венеру для определения состава материала поверхностных структур и понимания геологических процессов, которые сформировали поверхность этой планеты. Полет запланирован на период между 2026 и 2033 годами.