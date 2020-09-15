На Венере обнаружили признаки жизни

«Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал Брайденстайн в Twitter.
Фосфин — бесцветный и очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.
В январе 2012 года в научном журнале «Астрономический вестник» главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции «Венера-13».
Он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Коллеги скептически отнеслись к заявлениям астронома. Он ушел из жизни в 2019 году.
Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере «Венера-Д», который должен исследовать как поверхность, так и атмосферу планеты на наличие признаков жизни.