На Венере обнаружили признаки жизни

Ученые из Массачусетса и Кардиффа ранее заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал это «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни, пишет РИА Новости.