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Жизнь

На Венере обнаружили признаки жизни

Ученые из Массачусетса и Кардиффа ранее заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал это «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни, пишет РИА Новости.

Венера.
Венера.
СС0

«Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал Брайденстайн в Twitter.

Фосфин — бесцветный и очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.

В январе 2012 года в научном журнале «Астрономический вестник» главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции «Венера-13».

Он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Коллеги скептически отнеслись к заявлениям астронома. Он ушел из жизни в 2019 году.

Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере «Венера-Д», который должен исследовать как поверхность, так и атмосферу планеты на наличие признаков жизни.

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