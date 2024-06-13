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Жизнь

"Сибирские врата ада" растут со стремительной скоростью и представляют угрозу человечеству. Видео

«Сибирские врата ада» каждый год увеличиваются на миллион кубических метров, заявили ученые.

Батагайский кратер.
Батагайский кратер.
Стоп-кадр YouTube

Это Батагайский кратер в Якутии, который и называют "вратами".

Кратер вечной мерзлоты постоянно тает и растет, но расширение происходит даже быстрее, чем предполагали исследователи, указывает atlasobscura.com.

Прогноз исследователей — кратер расширится до такой степени, что обрушит прилегающую долину. Это может произойти в ближайшие 10–20 лет.

Выбросы и вирусы

Грязь и лед по мере таяния вымываются, открывая доступ к воздуху и солнцу более глубоким слоям. Вместе с грунтом на свободе оказываются и «пленники» мерзлоты — останки древних животных, растений. А еще – опасные вирусы и микроорганизмы, которые уже приводят к гибели оленей в местной тундре. Ученые опасаются — «врата в ад» теоретически могут извергнуть нечто такое, с чем современная медицина не справится.

О кратере

Батагайский кратер начал формироваться из-за вырубки лесов в Верхоянском районе Якутии в 1960-х годах. Без охлаждающего воздействия деревьев вечная мерзлота в почве начала таять летом, вызывая обрушение и оседание почвы, указывает News.ru.

Уникальное место на хребте Черского в северо-восточной части Сибири служит своего рода лазейкой в древний мир, пишет techcult.ru.

Здешняя мерзлота еще недавно считалась «вечной», ее возраст оценивался в 650 тыс. лет. Теперь же она на поверхности, растаявшая и доступная для исследований.

Местные жители прозвали это место «вратами ада» Сибири.

Географический парадокс

Многие называют Якутию Севером. Ранее территорию региона относили к Восточной Сибири.

Впоследствии административно регион примкнул к Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Административно. Но территориально регион по-прежнему находится в Сибири.

Отсюда и путаница — северные, восточные или сибирские "врата ада". Для многочисленной группы ученых врата, как и кратер находятся в Сибири.

"Дверь в Преисподнюю"

Ранее исследователь спустился в адское пекло и встретил в горящем кратере обитателей. Гигантская огненная пропасть в Каракумах у одних вызывает религиозный ужас, у других восхищение, у третьих — научный интерес.

Речь идет о "Вратах ада". Еще этот горящий газовый кратер называют "Дверью в Преисподнюю". Кратер глубиной не менее 20 метров полыхает уже почти 50 лет. Температура в нем порой достигает 1000 градусов Цельсия.

Кратер появился в 1971 году, когда советские геологи обнаружили в этом месте скопление подземного газа. Во время бурения скважины инженеры наткнулись на подземную пустоту — земля обвалилась, образовалась дыра диаметром около 60 метров. Под землю провалилась буровая вышка, оборудование и транспортные средства, а из пропасти начал вырываться опасный газ.

Геологи решили превратить кратер в огромную газовую конфорку — его подожгли. Надеялись, что весь газ перегорит недели за две. Эти недели обернулись десятками лет.

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