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Жизнь

Сибирский депутат украл ненастоящие алмазы, но срок ему грозит вполне настоящий

В Новосибирской области депутата сельсовета будут судить за хитрое хищение искусственных кристаллов, сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Искусственный кристалл.
Искусственный кристалл.
ССО.

Напомним, депутат Криводановского сельсовета решил обманным путем завладеть выращенными кристаллами, принадлежащими одной из коммерческих фирм.

Инцидент произошел 3 марта 2019 года. Мужчина получил поддельную доверенность, с которой пришел в таможенный пост аэропорта Толмачево, где хранилось чужое имущество.

«На основании предоставленной обвиняемым доверенности сотрудниками таможенного поста, введенными действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано имущество потерпевшего в виде искусственно выращенных камней используемых для производства ювелирных изделий», — рассказали в ведомстве.

Ущерб, причиненный владельцу кристаллов, составил 1 203 654 рубля. Похищенным имуществом депутат распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый вину не признал, ему грозит до 10 лет лишения свободы за «хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенного путем обмана».

Ранее другой российский депутат украл бывшего главврача районной больницы, чтобы жениться.

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