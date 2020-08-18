Сибирский депутат украл ненастоящие алмазы, но срок ему грозит вполне настоящий

Напомним, депутат Криводановского сельсовета решил обманным путем завладеть выращенными кристаллами, принадлежащими одной из коммерческих фирм.
Инцидент произошел 3 марта 2019 года. Мужчина получил поддельную доверенность, с которой пришел в таможенный пост аэропорта Толмачево, где хранилось чужое имущество.
«На основании предоставленной обвиняемым доверенности сотрудниками таможенного поста, введенными действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано имущество потерпевшего в виде искусственно выращенных камней используемых для производства ювелирных изделий», — рассказали в ведомстве.
Ущерб, причиненный владельцу кристаллов, составил 1 203 654 рубля. Похищенным имуществом депутат распорядился по своему усмотрению.
Обвиняемый вину не признал, ему грозит до 10 лет лишения свободы за «хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенного путем обмана».
Ранее другой российский депутат украл бывшего главврача районной больницы, чтобы жениться.