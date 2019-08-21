Сибирский Дзюба: 5 фактов о восходящей звезде российского футбола из Барнаула Александре Соболеве

По итогам прошедших шести туров в Российской премьер-лиги гонку бомбардиров неожиданно возглавил молодой футболист Александр Соболев. 22-летний парень родился в Барнауле, здесь же занимался в школе «Динамо». О том, что стало залогом его успеха, родные Александра особо не распространяются, чтобы не сглазить. Altapress.ru попытался связаться с бабушкой футболиста Евгенией Семеновной, та ответила: «Напишите, что он обычный парень, которому просто очень повезло».

Факт № 1. Кто привел Александра в футбол?

Футболом маленький Саша начал заниматься еще в 5 лет. В этом возрасте отец привел его в школу «Динамо». Подходящей группы для него не было, поэтому будущий форвард «Крыльев Советов» гонял мяч с ребятами постарше. Тренером у него был Александр Горбунов, воспитавший немало талантливых игроков.

Сам Александр в интервью не единожды признавался, что главную роль в его судьбе сыграли родители. Его отец Сергей всю жизнь увлекался спортом, занимался гимнастикой, баскетболом и даже борьбой. А потом пришел в футбол, играл за «Полимер» и «Элоранту» на первенстве города.

Осенью 2017 года томским журналистам Александр рассказывал, что вырос в простой семье. В детстве он много времени проводил в районе Солнечной поляны, где жила его бабушка.

«Поездки на соревнования, экипировка — все это родители оплачивали. Папа у меня детали делает, заводской человек, мама преподает аква-аэробику», — говорил футболист.

Футболист из Барнаула Александр Соболев progorodsamara.ru

«Чемпионат» писал, что когда в 2016 году Александр уходил в Томск, встал вопрос, кто будет выплачивать компенсацию за воспитание молодого футболиста. «Томь» этого делать не хотела, и ради мечты сына его родители отдали 200 тыс. рублей.

Факт № 2. Почему с первого раза не задалась карьера?

Для того, чтобы стать футболистом у Александра были прекрасные антропометрические данные — высокий (сейчас его рост 195 см), крепкий, быстро бегает.

Кстати, благодаря своему росту Саша чуть не стал вратарем. В «раму» он встал в школе «Динамо», но продлилось это недолго. «Несколько матчей провел, мне мячей 20 закинули, и я передумал», — признавался он.

О продолжении профессиональной карьеры футболиста Александр задумался в 16 лет. Первым клубом, где он попытался проявить себя стал махачкалинский «Анжи». Все вроде бы шло к подписанию контракта, но потом ему сказали, чтоб не ждал и ехал домой.

С «Томью» тоже поначалу не повезло.

Футболист Александр Соболев www.instagram.com/a.sobolev97/

Александр Соболев,

футболист Российской премьер-лиги ( в интервью пресс-службе ФК «Томь»):

Я приехал, на товарищескую игру с «Сибирью», сыграл, потом заболел. Звонил тренеру Виктору Себелеву с просьбой приехать еще раз. Он ответил: «Ну, хочешь, тогда приезжай». А я отдал голевую Антону Макурину. Мне говорят: «Все, берем, проходи срочно медкомиссию». А оставалось буквально дня три. Я поехал срочно в Барнаул и успел все сделать. Но опять выясняется, что не получается заявить. И в итоге только в мае подписал контракт. А до того, как в Томск приехал, уже думал, что, видимо, футбол — не мое, пора заканчивать.

Факт № 3. Когда Александр стал неординарным нападающим?

Старожилы барнаульского футбола рассказывают, что ничем особенным молодой Соболев сначала не отличался. Да — хорошие данные, да — есть задатки, но не более. Сам он признавался, что в школе «Динамо» пару лет сидел на скамейке, потому что были игроки поинтереснее.

Есть мнение, что настоящего футбольного ума Александру дала «Томь». Именно с этой командой в сезоне 2016−2017 годов он впервые «понюхал пороху» в Премьер-лиге.

Кстати, 27 апреля 2017 года Саша забил гол клубу «Анжи», который в свое время не захотел его брать к себе.

Сейчас футбольные эксперты восхищаются талантом молодого барнаульца и недоумевают: «А умеет ли Соболев забивать обычные голы?». В интернете за высокий рост и напористость его уже прозвали «сибирским Дзюбой».

Факт № 4. Женат ли Александр Соболев?

Со своей будущей супругой Еленой Саша познакомился в Барнауле. «На Новый год пришел в компанию ребят, с кем раньше играл, и все — закрутилось», — рассказывал он. Поженились они 23 июля 2016 года. Соболеву тогда было 19 лет.

Кстати, ранние браки в их семье — не редкость. Когда родился сам Саша, его отцу было всего 18.

О Елене Соболевой известно, что она по образованию юрист, но сейчас полностью посвящает себя воспитанию их совместного с Александром сына. Ребенка назвали Сергеем. В семье Соболевых так принято — каждый новорожденный мальчик получает имя своего деда.

Факт № 5. Чем увлекается футболист?

О его хобби известно не так много. Пару лет назад в интервью журналистам он рассказывал, что не прочь провести время за игрой в FIFA. «Кибер-футбол» на то время был его главным увлечением.

Сейчас он признается, что все свободное время предпочитает проводить с семьей. Кстати, в Томске, где футболист прожил несколько лет, каждодневные прогулки с сыном были по улице Алтайской, рядом с его домом.