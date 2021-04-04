Сибирский фотограф показал ослепительньные пейзажи Чукотки

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров опубликовал снимки их путешествия по Чукотке. Там он объехал 500 км и запечатлел удивительные красоты, которые доступны не любому туристу.

Фотограф признался, что мало что знал о регионе до поездки. В путешествии он посетил Анадырь и Эгвекинот, поэтому ему удалось посмотреть не только коренные народы, но и обычных жителей.

«Меня сильно впечатлило увиденное: бесконечная белоснежная тундра и стада оленей; поселения, до которых не так просто добраться, но там теплится жизнь; а также впечатлил Эгвекинот — небольшое поселение, которое называют жемчужиной Чукотки из-за его расположения в красивой гористой бухте», — пишет Махоров.

Зимой чукотсткие пейзажи «ослепляют своей белизной» и поражают своим минимализмом и аскетизмом.

Ранее фотограф из Барнаула Евгений Кучинев сделал серию снимков в бомбоубежище ТЭЦ-3. Оно тоже поражает — но уже сохраненным советским духом.