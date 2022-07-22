22 июля
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Жизнь

«Сибирский кенгуру» и загадочные беспозвоночные. Тест: что вы знаете о редких видах животных в крае

Красные книги регионов и стран с каждым годом становятся все толще. На их страницы попадают животные, которых мы, возможно, видели уже несколько раз или не увидим вовсе. Чтобы не пропустить самую редкую змею или птицу Алтайского края, пройдите тест altapress.ru.

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