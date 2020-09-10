Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибирский «левша» решил сделать самую малюсенькую ложку в мире

Житель Новосибирска Владимир Анискин, которого называют «сибирским Левшой», рассказал на своей странице во «ВКонтакте» про новую заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Ложка.
Ложка.
vk.com/id15382166.

Напомним, ранее Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за создание коллекции самых маленьких монет в мире. А в Книгу рекордов России попала маленькая копия Знамени Победы, размер которой составляет 3,76 на 3,82 мм.

Теперь сибиряк решил взяться за ложку, которая должна быть точной миниатюрной копией существующего столового прибора.

«Для изготовления может применяться древесина любой породы дерева. Ложка может быть как вырезана из цельного кусочка дерева, так и состоять из нескольких деталей», — отметил Анискин.

Сибиряк уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы зря «не пилить» микроминиатюру. Его предложением в организации заинтересовались.

Новосибирец Владимир Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.
Новосибирец Владимир Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.
vk.com/id15382166.

«Пришло письмо о том, что моя заявка „Самая маленькая деревянная ложка в мире“ принята к рассмотрению и от меня ожидаются доказательства. Ложки, конечно, пока нет. Я ждал этого письма, поскольку в нем заключаются правила и требования необходимые мне», — разъяснил «левша».

Так что теперь остается лишь определиться, какую ложку взять за оригинал. С этим вопросам сибиряк обратился к своим подписчикам.

Стоит отметить, что работы мастера, сделанные к 75-летию Победы, побывали на Международной космической станции. В маленький медальон уместились три копии Знамени Победы, девять копий Орденов Отечественной войны I степени и четыре копии Ордена Ушакова II степени.

Накануне Анискин подарил любимой жене самодельную микро-икону с малюсенькими бриллиантами.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость