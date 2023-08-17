17 августа
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Жизнь

Сибирский регион в очередной раз изрядно "тряхнуло"

Подземный толчок магнитудой 3,9 ощутили накануне вечером жители Сибирского федерального округа (СФО).

Землетрясение.
Землетрясение.
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Эпицентр землетрясения находился в 149 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает "Интерфакс".

Примерно в этом очаге сейсмоактивности произошло землетрясение с более мощной магнитудой — 5,2.

Ранее мощное землетрясение произошло ранним утром в Сибири. В районе эпицентра наблюдалась до этого сейсмическая активность. Также местные жители ощутили подземный толчок на Алтае.

Зона сейсмособытия составила 50 км, в нее попали 11 сел и деревень Улаганского и Кош-Агачского районов.

В регионе есть очаг сейсмоактивности, который сохраняется уже почти 20 лет. Причина - горообразование.

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