Сибирский регион в очередной раз изрядно "тряхнуло"

Эпицентр землетрясения находился в 149 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает "Интерфакс".
Примерно в этом очаге сейсмоактивности произошло землетрясение с более мощной магнитудой — 5,2.
Ранее мощное землетрясение произошло ранним утром в Сибири. В районе эпицентра наблюдалась до этого сейсмическая активность. Также местные жители ощутили подземный толчок на Алтае.
Зона сейсмособытия составила 50 км, в нее попали 11 сел и деревень Улаганского и Кош-Агачского районов.
В регионе есть очаг сейсмоактивности, который сохраняется уже почти 20 лет. Причина - горообразование.