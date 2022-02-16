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Жизнь

Сибирский снеговик-гигант, слепленный в поддержку олимпийской сборной, попал в Книгу рекордов

В Кузбассе в рамках кампании в поддержку российской олимпийской сборной слепили снеговика высотой почти 12 метров, сообщает «Сибдепо».

Снеговика-гиганта слепили в Шерегеше.
Снеговика-гиганта слепили в Шерегеше.
sibdepo.ru.

Снежного гиганта, слепленного в Шерегеше, признали самым большим рукотворным снеговиком страны.

«Диаметр нижнего шара — почти 7 метров, а головы — 2,5 метра. В руках 7-метровый сноуборд, на котором написано #wewillROCyou. На строительство ушло 250 кубометров снега», — рассказали в региональном правительстве.


Высота снеговика, как оценили эксперты Книги рекордов России, составила 11 метров 73 сантиметра.

За два дня до этого активисты, слепившие исполина, зафиксировали отметку в 12 метров 30 сантиметров.

«Такую разницу скульпторы объясняют тем, что за сутки снег просел, это обычное явление», — пояснили власти Кузбасса.

Ранее алтайские студенты записали клип в поддержку Олимпийской сборной России.

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