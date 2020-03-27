Сибирский таксист-маньяк станет героем американского сериала

Иногда таксисты думают, что являются королями дорог. Хотя они всего лишь исполнители чужой воли.

Напомним, в апреле 2019 года таксист получил пожизненное за серию убийств и изнасилований. Мужчина за пять лет совершил 15 тяжких и особо тяжких преступлений.

Накануне белорусский режиссер Дарья Жук заявила, что планирует снять в США криминальный сериал «Мерзлая земля».

Картина будет основана на реальных событиях, произошедших в Хакасии. По словам режиссера, акцент сделают на безразличии полицейских к жертвам изнасилований.

Главной героиней станет девушка маньяка, которая отрицала происходящее из-за стремления к нормальной жизни, семье и счастью.

Планируется, что в сериале будет восемь серий. Сценарий написан на основе проекта «Холод» Таисии Бекбулатовой, в котором описывают поездки с маньяком.

Проект представят на питчинге в рамках международного фестиваля Series Mania, который из-за коронавируса пройдет в режиме онлайн с 25 марта по 7 апреля.

Ранее ИА «Хакасия» рассказало 15 леденящих кровь эпизодов из дела Лебедя.