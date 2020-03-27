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27 марта
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Жизнь

Сибирский таксист-маньяк станет героем американского сериала

Маньяк из Хакасии Дмитрий Лебедь станет прототипом героя американского сериала, сообщает «Кинопоиск».

Иногда таксисты думают, что являются королями дорог. Хотя они всего лишь исполнители чужой воли.
Иногда таксисты думают, что являются королями дорог. Хотя они всего лишь исполнители чужой воли.
Михаил Хаустов

Напомним, в апреле 2019 года таксист получил пожизненное за серию убийств и изнасилований. Мужчина за пять лет совершил 15 тяжких и особо тяжких преступлений.

Накануне белорусский режиссер Дарья Жук заявила, что планирует снять в США криминальный сериал «Мерзлая земля».

Картина будет основана на реальных событиях, произошедших в Хакасии. По словам режиссера, акцент сделают на безразличии полицейских к жертвам изнасилований.

Главной героиней станет девушка маньяка, которая отрицала происходящее из-за стремления к нормальной жизни, семье и счастью.

Планируется, что в сериале будет восемь серий. Сценарий написан на основе проекта «Холод» Таисии Бекбулатовой, в котором описывают поездки с маньяком.

Проект представят на питчинге в рамках международного фестиваля Series Mania, который из-за коронавируса пройдет в режиме онлайн с 25 марта по 7 апреля.

Ранее ИА «Хакасия» рассказало 15 леденящих кровь эпизодов из дела Лебедя.

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