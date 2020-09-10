Сибирского «наказателя», стрелявшего по машинам с детьми, поймали во время нового нападения

В Красноярске задержали мужчину, который за пару месяцев расстрелял пять автомобилей на одной из городских дорог, пишет « Проспект Мира ».

Ранее сообщали, что неизвестный человек расстреливает машины с детьми и девушками за нарушения ПДД при повороте на проспекте имени Газеты «Красноярский Рабочий».

38-летнего мужчину поймали с поличным — задержали, когда он пытался выстрелить в автомобиль из пневматического ружья.

Сибиряка обвинили в хулиганстве, ему грозит до 5 лет лишения свободы.



В региональном МВД сообщили, что задержанный не имеет судимости, пока еще.

«По решению суда мужчине назначена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 8 октября», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в одном из случаев нападения пуля попала в боковое стекло, где сидел ребенок. При другом инциденте водителю крупно повезло — пуля прошла около головы.

Ранее стало известно о новых чудовищных подробностях в деле зверски убитой жительницы Бердска, продававшей машину.