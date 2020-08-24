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24 августа 18°C
Жизнь

Сибирского пастора оштрафовали за призывы выйти на улицу и погулять

Кемеровский епископ протестантской церкви Андрей Матюжов рассказал в своем Facebook о штрафе за «организацию несогласованного мероприятия».

Епископ протестантской церкви Андрей Матюжов.
Епископ протестантской церкви Андрей Матюжов.
facebook.com/andrey.matyuzhov.

Матюжова оштрафовали на 20 тыс. рублей. На видео, записанном после суда, пастор назвал доказательства по делу сфабрикованными.

«Я призывал вас выходить гулять, проявлять солидарную позицию с Хабаровском. Проявлять солидарную позицию вообще с любым человеком, с которым поступают несправедливо. По сути я проповедовал Евангелие», — отметил Матюжов.


Как уточняет «Сибирь.Реалии», две недели назад Матюжов опубликовал несколько видеообращений, в которых рассказал о ситуации в Хабаровске и пообещал идти «кормить голубей», а также отметил, что в древние времена людей без гражданской позиции называли «идиотами».

«Они вырезали маленькую часть ролика и так же нарезали из других роликов. И на основании этого сделали, что я призываю к митингам, хотя я призывал вас просто идти гулять», — выразил недовольство пастор.

Матюжов добавил, что была «божественная встреча» с полицейскими, которые его «принимали». По его словам, это на самом деле «хорошие ребята».

Барнаульцы вышли на площадь, чтобы поддержать хабаровского экс-губернатора 1 августа 2020.
Барнаульцы вышли на площадь, чтобы поддержать хабаровского экс-губернатора 1 августа 2020.
www.instagram.com/pavlena4ka/

Ранее жительница Новосибирска из любопытства пришла на митинг, у кого-то взяла плакат и ради интереса стояла с ним — оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — его подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам.

В регионе второй месяц проходят ежедневные митинги, которые поддержали в других городах. Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле прошла акция в поддержку Хабаровска.

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